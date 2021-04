Jack Black reçoit le vaccin et devient Captain America

L'acteur américain reproduit la mythique scène de la transformation de Steve Rogers. Un sérieux candidat pour récupérer le bouclier ?

Marvel prévoit un quatrième opus de la franchise Captain America. Si c’est Anthony Mackie qui sera à l’affiche, Jack Black a aussi fait démonstration de ses talents sur Instagram. L’acteur, qui était dernièrement au casting de Jumanji : Next Level, a annoncé sa vaccination de manière assez inédite et délirante. Rien de bien étonnant pour celui qui officie aussi sur YouTube sous le nom de Jablinski Games. En s’inspirant de Captain America : First Avenger, il a recréé la scène de la transformation de Steve Rogers avant de déambuler dans son jardin dans le plus simple appareil (ou presque). La vidéo a été partagée il y a quelques jours sur son compte Instagram. Ce passionné de comics et jeux vidéo n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai puisqu’il avait déjà dévoilé deux vidéos en hommage à Iron Man et Hulk.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jack Black (@jackblack)

Avengers Endgame : deux ans déjà

La saga de l’Infiny est sur toutes les lèvres ces derniers jours. Cela fait déjà deux ans que le long-métrage de Joe et Anthony Russo est sorti sur nos écrans. Pour fêter cet anniversaire, les différents acteurs de la saga ont partagé des images inédites et adressé des messages à la relève. C’est le cas de Robert Downey Jr. Il dévoile une séquence coupée du fameux snap d’Iron Man, où Tony Stark retrouve une version âgée de sa fille Morgan. Pour rappel, c’est Katherine Langford (13 reasons Why) qui devait camper le personnage. Par soucis de clarté, les réalisateurs avaient finalement décidé de la supprimer du montage final.

Cannot believe it’s been two years since Endgame…#LoveYouAll3000 pic.twitter.com/jeHtQ6cexQ — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) April 26, 2021

Pour l’instant, le MCU fait une pause forcée dans les salles obscures. La pandémie mondiale aura largement bouleversé le calendrier de la maison des idées pour les prochaines années. Après plusieurs reports, c’est finalement Black Widow qui introduira la quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel, le 7 juillet prochain. Sur Disney+ l’épopée devrait aussi se poursuivre dès juin prochain, avec la série centrée sur Loki.

