Galaxy Book Pro : Samsung offre l’OLED à ses ordinateurs portables

Samsung vient de présenter une nouvelle gamme d’ordinateurs portables, dont deux modèles avec écran AMOLED !

À l’occasion d’une conférence tenue ce jour, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme de Galaxy Book. Au menu, on retrouve plusieurs appareils : le Galaxy Book, modèle intermédiaire, et les Galaxy Book Pro et Pro 360, fleurons de la gamme.

Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360, deux futurs rois

Ce sont eux qui incarneront dorénavant le haut du panier dans la gamme d’ordinateurs portables du constructeur sud-coréen. Les Galaxy Book Pro et Pro 360 se distinguent notamment par leur écran Super AMOLED décliné en 13,3 ou 15,6 pouces, une technologie encore bien rare sur ce type de produit. Quant au modèle « 360 », il opte pour un format dit deux-en-un, avec un écran tactile détachable qui pourra faire office de tablette, et offre la 5G. Il se montre plutôt léger avec 1063 grammes sur la balance pour la variante 13 pouces et 1423 grammes pour le modèle de 15 pouces. Le Galaxy Book Pro, quant à lui, fait office de poids plume avec seulement 868 grammes en version 13 pouces et 1045 grammes en 15 pouces.

Côté performances, ces ordinateurs s’offrent des processeurs Intel Core i3/i5/i7 de 11ème génération, mais se contentent du processeur graphique Intel Iris X intégré côté GPU. Les Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360 seront disponibles en fin d’année en France. Leurs prix français n’ont pas encore été communiqué, mais ils seront respectivement vendus à partir de 1 469,99$ et 1 599,99$ à l’international.

Galaxy Book, plus conventionnel

L’autre ordinateur portables présenté par Samsung se montre un peu plus conventionnel que les modèles « Pro », mais il n’en reste pas moins intéressant. Ainsi, le Galaxy Book offre une grande dalle Full HD de 15,6 pouces, des processeurs Intel Core de 11e génération ainsi que du stockage NVME et même une carte graphique discrète MX450 de NVIDIA ou encore un modem 4G en option. Lui aussi sortira en fin d’année et, à l’international, il sera disponible à partir de 859$.