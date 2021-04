Apple aurait lancé la production de sa puce M2

Après avoir créé la surprise avec sa puce M1, Apple accélère sa transition vers ses puces maison et lance la production du M2.

Tandis que le M1 commence à se généraliser sur les produits d’Apple, y compris dans son nouvel iMac et même sur l’iPad Pro, Apple aurait lancé la production de sa puce de deuxième génération, l’Apple M2. C’est en tout cas ce qu’explique le Nikkei Asia, qui affirme que TSMC aurait débuté la production en ce mois d’avril, et devrait progressivement augmenter ses volumes jusqu’à cet été pour de premières expéditions au mois de juillet.

Même si elle est entrée en production, cette puce reste encore bien mystérieuse. Le quotidien explique néanmoins que l’Apple M2 serait gravé en 5 nm grâce à un tout nouveau procédé de gravure élaboré par TSMC, répondant au nom de « process N5P », et qui permettrait de gagner un peu de puissance tout en réduisant la consommation énergétique. Sinon, il s’agira certainement d’un SoC comprenant à la fois le CPU et le GPU en sein d’une seule et même enclave.

Les MacBook Pro / iMac Pro en approche ?

Pour l’heure, il n’est pas encore question des futurs produits qui intégreront cette nouvelle puce, mais les nouvelles ne devraient pas tarder à nous parvenir. Logiquement, ce processeur M2 devrait en effet équiper la future gamme « Pro » d’Apple, ce qui scellerait définitivement le sort des puces Intel sur ses machines. On s’attend notamment à de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces dotés d’un design revu ainsi qu’un iMac « Pro » de 32 pouces qui remplacerait l’ancien modèle de 27 pouces, toujours au catalogue. Ces machines devraient probablement voir le jour en fin d’année, et on reste impatient de découvrir cela après un M1 déjà particulièrement convaincant.