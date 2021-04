Miitopia : une démo gratuite est disponible !

Alors que la sortie du titre de Nintendo approche, une démo gratuite est d’ores et déjà disponible pour tous les joueurs sur Switch.

Lors du Nintendo Direct du 17 février, Nintendo annonçait le portage sur Nintendo Switch d’un titre bien connu des joueurs sur Nintendo 3DS, à savoir Miitopia. Le titre va bientôt débarquer puisqu’il est prévu pour le 21 mai prochain. Pour faire une ultime publicité pour ce titre, Nintendo a ouvert une démo afin que les joueurs puissent tester le jeu avant de l’acheter. La démo n’a pas de durée limitée et est ouverte à tout le monde. Cependant, les abonnés au Nintendo Switch Online bénéficient de quelques avantages comme l’échange de personnages avec d’autres joueurs. De plus, si vous téléchargez la démo, votre progression pourra être automatiquement ajoutée à votre aventure une fois que vous aurez acheté le jeu complet. Cela devrait vous éviter de devoir recréer vos Mii si vous souhaitez les garder.

“Amis, Ennemis, Tous les Mii !”

Miitopia est un jeu d’aventure dans lequel vous pouvez créer vos propres Mii et les associer à des personnages de l’histoire :

« Façonnez votre héros ou héroïne Mii comme bon vous semble et distribuez les rôles à qui vous voulez, de vos courageux frères et sœurs d’armes au grand méchant en personne : l’avatar du mal. Cette aventure n’appartient qu’à vous ! Affrontez vos ennemis aux côtés de votre sœur, passer du temps à l’auberge avec la personne qui fait battre votre cœur, ou recrutez un camarade de classe dans votre bataille contre l’avatar du mal. »

Le but du jeu sera de retrouver la personne qui a volé les visages des habitants de Miitopia et de rétablir l’ordre grâce à vos alliés. Pour ce faire, vous devrez affronter toutes sortes d’ennemis farfelus, ce qui promet une aventure De plus, dans cette édition du jeu, vous avez avec vous un cheval qui vous accompagne et qui vous aide durant les combats.

