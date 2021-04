Sony travaille sur une IA capable de remplacer le joueur

Dans un nouveau brevet déposé la semaine dernière, le géant du jeu vidéo a annoncé travailler sur un nouveau mode de contrôle capable de remplacer les joueurs.

Utiliser une IA pour passer un niveau trop difficile ingame deviendra peut-être une réalité d’ici quelques années. Dans un nouveau brevet déposé la semaine dernière, Sony a dévoilé quelques-unes de ses recherches à propos d’un mystérieux mode contrôle. Concrètement, ce dernier pourrait prochainement permettre à l’intelligence artificielle de réaliser des tâches spécifiques à la place d’un joueur, voire de le remplacer. En intégrant son programme dans sa Playstation 5 par exemple, l’entreprise pourrait ainsi “observer” le comportement du joueur grâce au machine learning. À terme, ce dernier pourrait ensuite prendre des décisions ingame en se calquant sur les habitudes de jeu enregistrées.

Grâce à ce nouvel outil, l’IA pourrait ainsi aider le joueur lors d’un niveau trop complexe, ou reproduire à la chaîne des actions répétitives trop fastidieuses. L’outil pourrait aussi être réservé aux développeurs, afin d’analyser plus précisément les comportements des joueurs, ou de tester un gameplay avant sa sortie. Il a évidemment peu de chance que l’outil soit directement utilisé pour autoriser l’IA à farmer à la place du joueur quand ce dernier est afk par exemple. L’IA développée par Sony pourrait ainsi avoir beaucoup d’autres applications annexes, rappelle The Next Web, de même qu’elle pourrait tout aussi bien… ne jamais voir le jour.

L’IA au service du retour haptique

Autre dépôt de brevet validé il y a deux mois par Sony, l’amélioration du retour haptique de la manette DualSense. Le constructeur japonais n’est visiblement pas le seul à travailler sur le sujet, puisque NVIDIA a également publié un récent brevet concernant la création d’une IA capable de générer du retour haptique plus réaliste en jeu. Grâce au machine learning, l’entreprise espère bientôt rendre possible la génération de plusieurs patterns de retour haptique, sans que cela ne nécessite obligatoirement de contrôles préprogrammés.