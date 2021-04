Netflix : découvrez la nouvelle bande-annonce de Yasuke

Le 29 avril, Netflix va diffuser sa nouvelle série animée : Yasuke. Inspirée d’une histoire vraie, elle nous emmènera au Japon de l’époque féodale. La dernière bande-annonce vient d’être dévoilée par la plateforme.

Netflix va continuer de mettre l’accent sur les séries animées. Il faut dire que c’est un secteur fructueux sur lequel la plateforme compte bien se positionner. En 2020, il est estimé à 23 milliards de dollars et pourrait représenter pas moins de 36 milliards de dollars d’ici 2025. Dans ce sens, elle diffusera sa nouvelle production du genre dès le 29 avril prochain. Yasuke nous plongera dans l’époque féodale au Japon.

Alors que le pays est déchiré par une guerre magique, le plus grand Ronin jamais connu, Yasuke, lutte pour vivre une existence paisible après une vie passée dans la violence. Mais quand un village devient le centre de bouleversements sociaux, le héros doit prendre son épée pour secourir une enfant aux mystérieux pouvoirs. Elle est la cible de forces obscures et de seigneurs de guerre assoiffés de sang. Dans ce premier trailer, on découvre que l’histoire ne devrait pas faire de concession et que la violence sera au cœur du récit. Inspirée d’une histoire vraie, la série en six épisodes devrait s’affranchir quelque peu de la réalité pour introduire des éléments fantastiques.

La série est produite par LeSean Thomas, qui a déjà travaillé sur les séries Black Dynamite et Cannon Busters. L’animation est assurée par le studio MAPPA (L’attaque des Titans : The Final Season) et c’est LaKeith Stanfield qui prêtera sa voix au personnage principal. L’acteur a récemment joué dans le film de Rian Johnson À couteaux tirés.