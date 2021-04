Super Mario Party se met à jour avec un mode en ligne

Près de deux ans après sa sortie, Super Mario Party va enfin héberger un mode en ligne pour certains modes de jeux.

Nintendo vient d’annoncer l’arrivée de la mise à jour 1.10 du jeu Super Mario Party et elle apporte une nouveauté très attendue par les joueurs. En effet, un mode en ligne sera disponible afin de jouer avec des gens du monde entier sur le mode Mario Party ainsi que sur plusieurs mini-jeux. Au total, 70 des 80 mini-jeux de Super Mario Party sont compatibles avec le mode en ligne, vous ne devriez donc pas vous ennuyer !

Depuis sa sortie en octobre 2018, Super Mario Party n’a eu que très peu de mises à jour, la dernière ayant été déployée il y a plus de deux ans. Le jeu ne s’est donc jamais réinventé et n’a presque jamais eu du contenu additionnel depuis son lancement. Cette mise à jour devrait donc lui redonner du poil de la bête et encourager les joueurs à ressortir le jeu des placards. Désormais, vous ne serez plus obligé d’être en famille ou entre amis pour pouvoir vous amuser à plusieurs, ce qui est une excellente chose en période de confinement général.

Super Mario Party est un jeu de plateau et de mini-jeux qui prend place dans l’univers de Mario. Vous avez le choix entre jouer à des mini-jeux à la suite et à la carte, ou bien affronter d’autres joueurs sur un plateau de jeu en 3D, agrémenté de défis, de bonus et de surprises. La mise à jour 1.10 est gratuite et disponible dès aujourd’hui, cependant, il vous faudra un abonnement Nintendo Online pour pouvoir jouer en ligne avec d’autres joueurs. Vous pouvez en profiter pour 3,99€ pour un mois, 7,99€ pour 3 mois ou 19,99€ pour un an. L’abonnement familial est quant à lui disponible à 34,99€ pour un an.

