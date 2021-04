Bon plan : le nouveau MacBook Pro M1 est en chute libre chez Cdiscount 🔥

Cdiscount dévoile une excellente offre sur le récent MacBook Pro M1. Vous pouvez économiser 100 euros sur cet ordinateur portable, profitez en avant les ruptures de stock.

Les derniers MacBook ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s par Apple il y a quelques mois maintenant. Toute cette nouvelle gamme d’ordinateurs portables profite de la nouvelle puce M1 conçue par le constructeur, c’est le cas du MacBook Pro. Ce modèle premium gagne encore en performance avec ce processeur boostĂ© par la marque Ă la pomme.

Si les French Days ont Ă©tĂ© remis Ă une date ultĂ©rieure encore inconnue, Cdiscount n’hĂ©site pas Ă dĂ©voiler une offre premium sur l’ordinateur portable en version 256 Go. La remise immĂ©diate fait chuter le prix du MacBook Pro M1 Ă 1 299 euros au lieu de 1 449 euros, soit 150 euros de rĂ©duction. Ă€ noter que la version avec 512 Go de stockage est aussi visĂ©e par une rĂ©duction. Ce modèle est rĂ©gulièrement en rupture de stock chez les marchands en ligne depuis sa sortie, n’attendez pas trop longtemps pour sĂ©curiser ce deal.

Le MacBook Pro M1, la nouvelle référence premium du marché

Apple a fait très fort en dĂ©veloppant sa propre puce installĂ©e sur la nouvelle gamme — dont le MacBook Pro M1. Le constructeur limite sa dĂ©pendance Ă son partenaire historique Intel tout en offrant plus de puissance Ă toute cette gĂ©nĂ©ration d’ordinateurs portables. Le rĂ©sultat est largement Ă la hauteur des attentes du public.

Pour rĂ©sumer, cette puce assure au MacBook Pro M1 des performances de processeur jusqu’à 2,8 fois plus Ă©levĂ©es et des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides. L’autonomie atteint dĂ©sormais les 20 heures, un record sur les ordinateurs de la marque Ă la pomme. Globalement, ce modèle est largement plus puissant que son prĂ©dĂ©cesseur, mais aussi que la majoritĂ© des modèles prĂ©sents sur le marchĂ©.

En termes de design, le MacBook Pro M1 en 13,3 pouces rappelle son prĂ©dĂ©cesseur. On retrouve une apparence sobre pour des finitions dĂ©licates. L’Ă©cran Retina offre une clartĂ© et rĂ©alisme des images tandis que l’affichage s’adapte Ă l’environnement grâce Ă la prĂ©sence de la technologie True Tone. On retrouve aussi la Touch Bar avec Touch ID et de nombreux raccourcis. Globalement, cet ordinateur portable est ultra puissant, c’est un investissement qui s’avère pertinent dans l’immĂ©diat comme dans le temps.

Une promotion immanquable sur Cdiscount

Le MacBook Pro M1 se vend dĂ©jĂ très bien mĂŞme Ă son tarif standard chez Cdiscount et les autres marchands en ligne. Il y a de fortes chances qu’il attire encore plus de monde avec cette remise immĂ©diate de 150 euros, c’est l’offre parfaite pour faire des Ă©conomies sur votre nouvel ordinateur portable. On ne sait pas quand la plateforme dĂ©voilera une autre promotion d’un tel calibre.

Si vous craquez pour le MacBook Pro M1, Cdiscount vous offre la possibilitĂ© de retourner gratuitement le produit dans les 14 jours après la rĂ©ception de la commande. Dans ce cas, il vous rembourse l’article en intĂ©gralitĂ©. C’est parfait si vous avez encore un doute sur la capacitĂ© de ce modèle Ă vous satisfaire. D’ici lĂ , pensez Ă faire vite pour avoir droit Ă cette offre de folie.

