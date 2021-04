Dexter : le serial killer revient dans une bande-annonce

Showtime diffusera cet automne dix nouveaux épisodes. Cette mini-série viendra conclure comme il se doit l'intrigue inaugurée en 2007 avec la saison 1.

Près de 8 ans après avoir tiré sa révérence, la série Dexter s’apprête à faire son grand retour. La chaîne Showtime va diffuser 10 nouveaux épisodes, qui nous emmèneront 10 ans après les événements de la huitième saison. Après sa disparition lors de l’ouragan Laura, Dexter vit désormais loin de Miami sous une autre identité dans la petite ville d’Iron Lake. Si les détails de l’intrigue restent encore secrets, il s’agira selon les créateurs d’offrir à la série un final digne de ce nom.

Interrogé par The Hollywood Reporter, le réalisateur, Marcos Siega expliquait en novembre 2020 : “En gros, nous commençons à partir de zéro. Dix ans après, ou peu importe le nombre d’années écoulées depuis la diffusion du précédent épisode, l’émission reflète ce passage dans le temps. Jusqu’à la fin de la série, cela n’aura rien à voir avec le final original. C’est une excellente occasion d’écrire un deuxième chapitre final.” En revanche, il ne s’agira pas de tirer un trait sur les dernières saisons, qui n’ont pas été bien reçues par le public. “ On ne va rien défaire. On ne trahira pas le public en leur disant : Oups c’était un rêve. Ce qui s’est passé dans les huit premières années, s’est passé dans les huit premières années”.

On reprend les mêmes et on recommence

Que ceux qui s’inquiètent de voir Dexter passer aux mains d’illustres inconnus se rassurent, une grande partie de l’équipe créative originale sera de retour. En plus de Michael C.Hall, qui reprendra le rôle-titre, on retrouvera James Manos Jr à l’écriture. Le showrunner a aussi fait appel à un réalisateur de certains épisodes des premières saisons pour mettre cette nouvelle aventure en images. Reste à voir désormais si le résultat sera à la hauteur de nos attentes

Pour en avoir le cœur net, la chaîne Showtime nous donne rendez-vous à partir de l’automne prochain. En attendant, il faudra se contenter de cette courte bande-annonce, ou plutôt teaser. La diffusion française reste pour le moment incertaine. Pour rappel, c’est Canal+ qui avait les droits entre 2007 et 2013.