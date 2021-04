Castlevania : Netflix dévoile la bande-annonce de l’ultime saison

La fin de Catslevania est proche et elle se dévoile un peu plus dans une bande-annonce inédite partagée par Netflix.

Les fans de la série Castlevania devront bientôt lui dire adieu puisque la quatrième et ultime saison va bientôt débarquer sur Netflix. Celle-ci a été dévoilée dans une bande-annonce qui annonce la couleur. Elle promet de finir sur des épisodes aussi intenses que sanglants et encore plus de créatures de la nuit à terrasser.

C’est finalement le moment d’en finir avec Dracula et ses machinations sordides. L’action et les combats seront de mise et s’annoncent plus violents que jamais. Trevor Belmont, Sypha Belnades et Alucard retrouveront Carmilla, Hector et Isaac dans des combats épiques afin de débarrasser Walachie de ses terribles créatures. La saison se terminera sur un boss final encore mystérieux.

Décrite par beaucoup comme étant la meilleure série animée sur Netflix, Castlevania avait fait ses débuts sur la plateforme en 2017. Inspirée de la franchise de jeux vidéo de Konami, la série a su trouver son public et le satisfaire tant la qualité visuelle et la trame ont été brillamment travaillées. La dernière saison de Castlevania arrivera le 13 mai prochain sur Netflix et mettra un point d’honneur à tout ceci de la meilleure des manières.

En parallèle, des rumeurs circulent concernant une possible série reprenant le même univers que Castlevania, mais cette fois-ci avec d’autres personnages, et peut être même à une autre époque, et qui ne serait pas forcément issue des jeux de Konami. Rien n’a été confirmé par Netflix pour le moment. Il ne reste donc plus qu’à savoir si le monde de Castlevania va réellement mourir avec la quatrième saison de la série ou s’il pourrait bien être repris d’une manière complètement différente un peu plus tard.