HBO Max lance une offre low-cost à 10$ (avec des publicités)

Business Par Julie Hay le 30 avril 2021 à 10h00

Pour séduire plus d'utilisateurs, la plateforme va miser sur une offre moins chère et surtout financée par la publicité. En revanche, les abonnés n'auront pas accès à tous les contenus et notamment les films inédits.

© HBO Max