Les nouveaux iMac M1 sont disponibles, voici où les acheter au meilleur prix

Les nouveaux iMac avec processeur M1 sont disponibles dès aujourd'hui. Voici où l'acheter au meilleur prix et dans les meilleures conditions.

Annoncés lors de la Keynote du 20 avril, les nouveaux iMac hauts en couleur, avec le processeur M1 sont disponibles en précommande dès aujourd’hui pour des livraisons une semaine plus tard, à partir du 7 mai. Si vous cherchez à mettre la main sur les nouveaux ordinateurs fixes d’Apple, vous êtes au bon endroit pour les retrouver au meilleur prix. Le tarif officiel des nouveaux iMac M1 est de 1 449 euros pour le modèle de base avec M1 (GPU 7 cœurs), 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et son Magic Keyboard. Il faudra compter 1 669 euros pour avoir droit au nouveau clavier intégrant Touch ID, mais aussi une puce un peu plus performante grâce à son GPU 8 cœurs. Vous pourrez retrouver les meilleurs prix dans le tableau ci-dessous. Malheureusement, comme souvent en période lancement, les rabais sont inexistants, mais vous trouverez le marchand de votre choix.

iMac M1 : révolution en couleur

Les iMac M1 permettent donc à Apple de poursuivre la transition de ses machines vers les processeurs M1. Après les MacBook Air et Pro (13 pouces) et le Mac Mini, c’est donc au tour de l’iconique “all-in-on” d’Apple de passer sous drapeau M1. Et comme on l’a vu sur les machines précédentes cela change pas mal de choses et permettant d’offrir un nouveau design. De ce point de vue, c’est assurément l’iMac qui évolue le plus d’un point de vue esthétique.

Grâce à la faible consommation et donc de la relative fraîcheur de la puce M1, Apple a pu largement affiner sa machine. Exit donc l’aspect “bombé” du dos des iMac précédents, il ne mesure désormais que 11,5 mm d’épaisseur au niveau de l’écran. Le pied est bien évidemment plus large. Par ailleurs, avec cette génération, Apple renoue avec l’ADN très coloré des iMac G3 d’antan. Vous les trouverez donc dans 7 coloris différents : Bleu, Vert, Rose, Jaune, Orange, Mauve et tout de même Argent pour plus de sobriété. Couleur que l’on retrouvera non seulement au dos, mais aussi sur la face avant.

Autre changement d’importance : la diagonale de l’écran qui vient s’intercaler entre les deux tailles historiques de 21,5 et 27 pouces. Tous les iMac M1 sont désormais en 24,5 pouces. Un entre-deux, mais qui reste en définition “Retina 4,5K” soit 4 480 x 2 560 pixels. Il s’agit toujours d’une dalle LCD IPS traditionnelle. Contrairement à l’iPad Pro 12,9 2021, les iMac ne sont pas passés à l’écran Mini LED. Sa luminosité annoncée est tout de même de 500 nits, et elle prend aussi en charge l’affichage True Tone pour des couleurs ajustées en fonction de l’environnement. Ajustement qui reste évidemment désactivable si vous avez besoin d’un affichage étalonné.

La puissance haut la M1

Ce nouveau format est autorisé par la présence de processeur M1. Deux versions sont disponibles sur cet iMac. La première avec un GPU 7 cœurs, la seconde avec un GPU 8 cœurs. Vous pourrez donc profiter d’un gain de performances avec cette seconde version. Pour ce qui est des performances justement, vous pourrez profiter de tous les bienfaits de ce processeur, et notamment de son efficacité dans la vie de tous les jours, surtout pour toutes les tâches bureautiques classiques. Rappelons que le processeur M1 est un changement de paradigme important et en dépit de ses capacités et de la possibilité d’émuler les instructions x86, certains (rares) problèmes de compatibilité peuvent survenir. Dans tous les cas, la transition est en cours et si une application n’est pas compatible tout de suite, elle sera sûrement dans quelques mois.

Pour ce qui est de la connectique, l’iMac M1 de base est un peu avare, avec seulement deux ports Thunderbolt. Le modèle supérieur ajoute deux autres ports USB C et aussi un connecteur RJ45 (Ethernet) directement intégré dans le bloc électrique. Une bonne idée qui permet de limiter la présence de câbles sur le bureau. Mais les câbles ne sont de toute façon plus franchement au goût du jour, et sur ce point, l’iMac est plus qu’équipé sur ce point avec la prise en charge de la norme Wi-Fi, le Wi-Fi 6 (ou Wi-Fi ax) ainsi que le Bluetooth 5.

Le dernier élément intéressant sur cet iMac M1 est à chercher au niveau de la webcam, ô combien importante en ces temps de télétravail ! Elle passe en 1080p avec le renfort d’algorithmes poussé pour ajuster au mieux l’image. Cela s’accompagne aussi d’un jeu de micro pour que tout le monde vous entende parfaitement. Très clairement, cet iMac M1 marque un changement en profondeur pour la machine.