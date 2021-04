L’iPad Pro M1 (2021) est disponible, comment mettre la M1 dessus au meilleur prix ?

Les iPad Pro 2021, avec processeur M1 sont disponibles en précommande aujourd'hui. Voici où les trouver au meilleur prix.

© Apple

Les précommandes pour les iPad M1 sont ouvertes. Si vous avez envie de céder à la tentation de la nouvelle tablette avec processeur M1 vous pouvez le faire dès maintenant, pour des livraisons qui commenceront “après la mi-mai”. Avec la pénurie de composants qu’il y a actuellement, notamment sur les processeurs justement, si vous voulez mettre la M1 on vous conseille de ne pas trop tarder sous peine de voir rapidement les délais de livraison s’allonger sensiblement. Vous trouverez dans cet article les principaux revendeurs ainsi que d’éventuelles promotions, même si elles restent rares sur le matériel Apple et à fortiori lors de lancement de produit.

Deux versions de l’iPad Pro sont proposées pour ce millésime 2021. La première et la plus haut de gamme avec son écran mini LED (alias Liquid Retina XDR) mesure 12,9 pouces de diagonales. Son prix officiel est de 1219 euros en France pour le modèle avec 128 Go de stockage. Vous pourrez le trouver chez les marchands ci-dessous.

iPad Pro 12,9" M1 128 Go (2021) au meilleur prix Prix de base : 1 219 € Apple 1 219 € Consultez l'offre

La seconde version possède une diagonale de 11 pouces, sans l’écran mini LED, est affichée à 899 euros avec 128 Go de stockage également.

iPad Pro 11" M1 128 Go (2021) au meilleur prix Prix de base : 899 € Apple 899 € Consultez l'offre

Quoi de neuf pour l’iPad Pro M1 ?

C’est une évidemment la plus grosse nouveauté de cette génération : l’intégration du processeur M1 dans les iPad Pro. À la clef, c’est un gain de puissance non négligeable par rapport aux processeurs Axx précédents, jusqu’à 75x selon les dires d’Apple. Mais plus que les performances brutes, ce qui différencie l’iPad Pro 2021 de son prédécesseur, c’est son écran, uniquement sur le modèle 12,9 pouces malheureusement. Ce dernier possède une dalle qu’Apple appelle Liquid Retina XDR. Sans l’appellation marketing, c’est une dalle mini LED, et cela change pas mal de change.

Cette technologie qui commence à monter le bout de son nez sur les téléviseurs (chez Samsung notamment avec le Neo QLED) est donc désormais disponible sur tablette. Elle permet de diviser le rétroéclairage en plus de 10 000 points lumineux pour contrôler beaucoup plus finement ce dernier. Cela permet notamment d’obtenir des noirs sensiblement plus profond, tout en ayant une luminosité maximale accrue. Et tout cela sans dénaturer les couleurs. C’est pour le moins important sur du matériel que l’on pense pour les professionnels qui ont justement besoin d’une fiabilité colorimétrique maximale.

On sent que c’est ici que tous les efforts ont été concentrés puisque les optiques photos restent inchangées avec trois capteurs. Un grand-angle et un ultra grand-angle de 12 et 10 Mpx respectivement, le troisième est là pour offrir un zoom optique 2x et numérique 5x. Le quatrième larron demeure avec donc la caméra “True Depth” pour mesurer tout plein de trucs et notamment des distances.

Petit changement du côté de la connectique également avec véritable port Thunderbolt à la place de l’USB-C, dont il conserve néanmoins la forme et la compatibilité. En pratique, cela veut dire que l’iPad Pro 2021 sera capable d’encaisser des débits bien supérieurs et ainsi servir d’outil professionnel avec davantage d’accessoires supportés. Enfin, le Magic Keyboard de cette génération d’iPad Pro se dote d’un nouveau coloris blanc très réussi, mais qui pourrait bien se montrer très salissant sur le long terme.

Dernier détail, si vous optez pour le modèle “cellulaire”, celui-ci sera compatible 5G. L’inverse aurait été décevant et cet ajout est d’autant plus important qu’une tablette est un terminal que l’on remplace moins souvent qu’un téléphone. L’iPad Pro 2021 aura donc tout le temps de voir arriver la nouvelle norme réseau dans le monde est en profiter dès que possible.

Quelles sont les différentes configurations disponibles ?

L’iPad Pro est décliné en deux tailles : 12,9 et 11 pouces, nous l’avons vu. Ces tailles sont elles-mêmes proposées en deux couleurs : argent ou gris sidéral qui sont elles-même disponibles en Wi-Fi seul ou Wi-Fi + 5G. Cela donc déjà pas mal de combinaison possibles et vous avez enfin plusieurs possibilité pour le stockage. Cela commence à 128Go pour le deux et vous pourrez également opter pour 256 Go, 512 Go, 1 To et enfin 2 To. Comptez 1200 euros pour cette dernière option. À ce prix, il faudra en avoir besoin.

iPad Pro 12,9" M1 128 Go (2021) au meilleur prix Prix de base : 1 219 € Apple 1 219 € Consultez l'offre