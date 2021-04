State of Play : 16 minutes de gameplay inédit pour Ratchet & Clank !

Ratchet & Clank était la vedette de ce State of Play, son directeur créatif ayant mis en lumière les possibilités du jeu grâce à la PS5.

Lors du dernier State of Play, qui a eu lieu à 23h ce 29 avril, Sony a dévoilé quelques nouveautés concernant ses prochaines sorties. Cependant, la majeure partie de l’attention était donnée à une nouvelle vidéo de gameplay de Ratchet & Clank : Rift Apart, prochaine exclusivité de la PS5. Après Returnal qui est d’ores et déjà disponible, Ratchet & Clank doit sortir le 11 juin prochain. Alors que cette date approche à grands pas, Marcus Smith, le directeur créatif du jeu, est revenu sur toutes les possibilités de gameplay qu’offre la PS5.

Une optimisation poussée à son maximum

Pour ce faire, on a pu assister à ce qui ressemble aux premières minutes de jeu, à partir du moment ou Ratchet est séparé de Clank et doit donc partir à sa recherche. Il atterrit alors dans la ville parallèle de Nefarious City, ou ce dernier règne en maître puisqu’il est devenu empereur. Ratchet fait également la rencontre de Rivet, une Lombax femelle qu’il n’avait jamais vu auparavant. Alors qu’il évolue dans ce nouvel environnement, par ailleurs extrêmement riche et visuellement magnifique, Marcus Smith explique certaines mécaniques de combat qui tirent profit des retour haptiques et des gâchettes adaptatives de la DualSense.

On peut aussi y voir des temps de chargement pratiquement inexistants grâce au SSD ultra rapide lorsque Ratchet utilise son outil interdimensionnel lors des combats. Enfin, la vidéo montre également certains éléments de gameplay lorsque le personnage incarné est Rivet. Tout ceci est très prometteur pour Ratchet & Clank : Rift Apart, qui fait partie des premiers jeux à avoir le plus tiré avantage des possibilités de la PS5. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons hâte de le découvrir en juin prochain. Ratchet & Clank est d’ores et déjà disponible à la précommande.

