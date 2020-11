Apple va produire un biopic sur le concepteur du jeu légendaire Tetris

La naissance du phénomène Tetris va être racontée dans ce biopic consacré à Henk Rogers, l’homme qui a eu la bonne idée d’acheter les droits du jeu Tetris dans les années 1980. Il sera interprété par l’acteur Taron Egerton.

Le jeu de puzzle Tetris a été décliné d’innombrables fois sur presque toutes les plateformes depuis sa création en 1984. Plus qu’un jeu vidéo, c’est un objet de la culture populaire connu dans le monde entier. Fort de ce constat, rien d’étonnant à ce qu’Apple produise un film consacré à la genèse du jeu d’assemblage de tétrominos. Cependant, ce biopic ne mettra pas en avant le créateur du jeu, l’ingénieur soviétique Alexey Pajitnov, mais plutôt celui qui a eu l’intelligence de racheter les droits du jeu pour Nintendo, le Néerlandais Henk Rogers. Ce développeur et entrepreneur a ensuite fondé en 1996 une entreprise spécifique au jeu, The Tetris Company. Grâce à Rogers, Tetris est sorti sur la Game Boy en 1989 et est passé du stade de simple jeu de puzzle à celui de phénomène.

C’est l’acteur britannique Taron Egerton, notamment connu pour son rôle de Gary « Eggsy » Unwin dans la licence Kingsman, qui va interpréter Henk Rogers. L’acteur a probablement été choisi par le producteur du futur biopic, Matthew Vaughn, le réalisateur des deux films Kingsman (et du troisième qui sortira en 2021). La réalisation est quant à elle assurée par Jon S. Baird (Ordure !, Stan et Ollie). Orphelin d’un titre pour le moment, le film devrait sortir courant 2021 en exclusivité sur Apple TV+. On ne connaît pas encore le synopsis du film mais il devrait se concentrer sur les difficultés rencontrées par Henk Rogers lorsqu’il a cherché à acquérir les droits de Tetris, ces derniers étant détenus par le gouvernement soviétique à l’origine. Après avoir finalement réussi à acquérir ces droits, Rogers avait lancé le jeu dans le monde entier, et il s’était vendu à des millions d’exemplaires.