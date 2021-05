Bon plan : le Huawei P30 Lite XL voit (encore) son prix baisser 🔥

RED by SFR fait chuter le prix du Huawei P30 Lite XL sous la barre des 200 euros.

Le Huawei P30 Lite XL bĂ©nĂ©ficie d’une excellente promotion chez RED by SFR aujourd’hui. Si vous ĂŞtes en quĂŞte d’un nouveau smartphone, c’est le moment de craquer pour cette offre. Ce smartphone passe Ă 199 euros au lieu de 309 euros, soit plus de 100 euros de remise. PrĂ©cisons que le modèle mis en avant est disponible en version 256 Go, cela devrait vous permettre de stocker la totalitĂ© de vos donnĂ©es sans problème. Le tĂ©lĂ©phone est de retour après avoir Ă©tĂ© en rupture de stock pendant plusieurs semaines.

Il faut rappeler que RED by SFR n’est pas un opĂ©rateur connu que pour ses forfaits mobiles. Il dispose aussi d’un site e-commerce traditionnel sur lequel il met en avant des smartphones comme le Huawei P30 Lite XL. Le fonctionnement est le mĂŞme que sur Amazon ou Fnac, il n’y a pas besoin de prendre un abonnement ni de s’engager pour bĂ©nĂ©ficier des remises mises en avant.

Le Huawei P30 Lite XL a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© durant l’annĂ©e 2020, il se prĂ©sente comme une rĂ©Ă©dition du Huawei P30 Lite officialisĂ© un peu plus tĂ´t – en mĂŞme temps que le reste de la gamme. Cette gĂ©nĂ©ration de smartphones continue de sĂ©duire le public, c’est le cas de cette version XL officialisĂ©e un peu plus tard. Avec l’offre de RED by SFR, vous avez l’occasion de rĂ©aliser une belle Ă©conomie sur ce modèle.

Le Huawei P30 Lite XL, un excellent rapport qualité-prix

Le Huawei P30 Lite XL est le modèle le plus accessible de cette génération de smartphones dévoilés par la marque. Il a le gros avantage de proposer un excellent rapport qualité-prix, ses performances techniques sont tout à fait acceptables — au même titre que son tarif. En plus, ce dernier baisse encore avec la réduction immédiate mise en avant par RED by SFR.

Ce Huawei P30 lite XL se prĂ©sente comme un excellent smartphone pour le quotidien, il bĂ©nĂ©ficie de toutes les caractĂ©ristiques recherchĂ©es par les utilisateurs sur ce crĂ©neau. Il se dote d’un bel Ă©cran de 6,15 pouces pour un ratio Ă©cran/corps de 90% — c’est satisfaisant pour un smartphone de cette catĂ©gorie. Les bordures autour de l’Ă©cran restent fines et le design gĂ©nĂ©ral est très sobre.

Concernant l’offre photo, le Huawei P30 lite XL embarque une camĂ©ra selfie (32 Mpx) installĂ©e dans une petite encoche en forme de goutte d’eau. Ă€ l’arrière, on retrouve un triple module photo installĂ© dans un des coins supĂ©rieurs du dos de l’appareil. Il s’appuie sur un capteur de 48 Mpx, un module ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 Mpx. La qualitĂ© des images est apprĂ©ciable pour un tel prix, le constructeur accordant toujours un soin particulier Ă cette spĂ©cificitĂ© technique.

Le Huawei P30 Lite XL propose une belle autonomie boostĂ©e par une batterie de 3 340 mAh. Il se place dans la moyenne des smartphones prĂ©sents sur le mĂŞme crĂ©neau. Plus globalement, il fonctionne Ă l’aide de la puce Kirin 710, un processeur de milieu de gamme dĂ©veloppĂ© par le constructeur lui-mĂŞme. Ce dernier assure les bonnes performances du tĂ©lĂ©phone ainsi que sa puissance gĂ©nĂ©rale. Ainsi, vous Ă©vitez tous les temps de latence lors de la navigation entre les applications.

Globalement, ce Huawei P30 Lite XL a toutes les performances attendues pour un smartphone de milieu de gamme. On retrouve une batterie apprĂ©ciable pour une belle qualitĂ© photo, un design efficace et une puissance plus que raisonnable. Il faut aussi prĂ©ciser que la gamme des Huawei P30 plait toujours autant, car c’est la dernière gĂ©nĂ©ration de tĂ©lĂ©phones du constructeur qui Ă©chappe aux sanctions amĂ©ricaines. Les modèles plus rĂ©cents n’ont pas droit Ă de nombreux services, tels que ceux de Google (Gmail, YouTube…).

Une opportunité à saisir sur RED by SFR

Cette promotion RED by SFR est une aubaine. Et pour cause, le Huawei P30 Lite XL passe sous la barre des 200 euros avec cette vente flash. On rappelle que le smartphone est rĂ©gulièrement en rupture de stock chez le marchand, cela risque d’ĂŞtre encore le cas d’ici quelques heures. Surtout, un seul coloris est disponible, ce qui limite les options ainsi que les stocks disponibles.

Pas besoin de prendre un forfait ou un abonnement chez RED by SFR pour bĂ©nĂ©ficier de l’offre sur le Huawei P30 Lite XL. Il s’agit d’une remise immĂ©diate disponible pour tous, vous n’avez pas non plus besoin d’ĂŞtre client. La commande s’effectue aussi simplement que chez tous les autres marchands en ligne.

RED by SFR propose un dĂ©lai de rĂ©tractation suite Ă l’achat du Huawei P30 Lite XL. Si le smartphone ne vous convient pas, vous pouvez le retourner gratuitement dans les 14 jours qui suivent la rĂ©ception de la commande afin de vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©. C’est une seconde chance qui rassure quand vous prenez un nouveau tĂ©lĂ©phone en ligne. D’ici lĂ , pensez Ă ne pas attendre trop longtemps pour passer l’action, l’offre ne va pas durer.

On rappellera que ce week-end, RED by SFR propose Ă©galement son mythique RED Deal. Ce dernier permet de profiter d’un iPhone 8 reconditionnĂ© si vous souscrivez Ă son forfait 100 Go. Au final, avec ce cadeau d’une valeur de 309 euros, vous pouvez compenser le coĂ»t de votre abonnement sur quasiment 2 annĂ©es complètes. C’est une offre choc et elle va assurĂ©ment connaitre un immense succès.

