Dépêchez-vous d’acheter un Mac ou un iPad avant qu’il ne soit trop tard…

En raison d’une forte demande et d’un problème d'approvisionnement mondial, les Mac et iPad pourrait connaître la pénurie.

© Madalyn Cox / Unsplash

Ces prochains mois, il pourrait devenir bien compliqué de se dégoter un Mac ou un iPad, un peu comme c’est actuellement le cas avec la PlayStation 5 de Sony. Comme le note Presse Citron, la firme a la Pomme a prévenu d’une possible pénurie à venir. Apple est en effet jongler entre l’explosion de ses ventes concernant ces catégories de produits et des problèmes au niveau de sa chaîne d’approvisionnement.

Pris entre deux feux

Comme nous avons pu le constater lors de l’annonce de ses résultats trimestriels record, la crise sanitaire a visiblement eu du bon du côté de Cupertino. Les besoins des télétravailleurs autour du monde ont en effet permis à Apple d’atteindre de nouveaux sommets durant le premier trimestre de l’année, avec des ventes d’iPad et de Mac en forte hausse.

L’ardoise tactile a ainsi vu ses ventes bondir de 78,73% par rapport à la même période en 2020, tandis que le Mac affiche une croissance vertigineuse de 70%. Cette demande en hausse pourrait même s’intensifier dans les mois à venir puisqu’Apple a récemment présenté un nouvel iMac haut en couleur ainsi qu’un iPad Pro doté d’une puce M1, deux produits dont les précommandes débutent justement aujourd’hui.

En parallèle, Apple devra composer avec une pénurie mondiale de composants électroniques qui pourrait l’empêcher de livrer suffisamment d’unités pour contenter tous les acheteurs. Durant une conférence avec des analystes, Apple a ainsi précisé que la situation pourrait être tendue ces prochains mois, même si la firme se serait assurée de sécuriser un stock suffisant de puces A14 et M1. D’autres composants, en revanche, pourraient manquer et cela concernerait justement les Mac et les iPad. Au total, Apple prévient que ces problèmes pourraient représenter une perte comprise entre 3 et 4 milliards de dollars au cours de ce nouveau trimestre… et pour nous, ça signifie qu’il pourrait être bien compliqué de mettre la main sur un Mac ou un iPad prochainement.