Bon plan : un forfait mobile RED 100 Go gratuit pour 2 ans (iPhone 8 offert)

Ce forfait mobile est LA meilleure offre qu'on ait pu voir dans les dernières années (tous opérateurs confondus). Elle est valable encore quelques jours, et elle ne sera pas prolongée. Donc profitez-en vite.

Depuis quelques heures, RED by SFR nous régale avec une belle surprise. Alors que l’opérateur est connu pour son forfait mobile sans engagement, il vient ce week-end avec un deal encore plus fou. C’est seulement la deuxième fois de toute l’histoire de RED que les clients peuvent profiter d’une telle offre – il ne faut surtout pas la manquer.

Concrètement, l’offre se décompose de la manière suivante : vous souscrivez à un forfait illimité 100 Go avec un engagement sur 24 mois (!). Mais en contrepartie, RED by SFR vous donne un iPhone 8 reconditionné Grade A d’une valeur de 309€. Au final, si vous revendez ce dernier (ou pas), vous toucherez quasiment autant que le coût total de votre abonnement sur 2 ans.

Certes, RED by SFR est connu pour offrir des forfaits sans engagement depuis toujours. Pour autant, ce deal est vraiment très intéressant et malgré cet engagement dans la durée, vous êtes gagnants à tous les coups. C’est la deuxième fois que l’opération RED Deal a lieu, et elle ne va pas durer très longtemps. Les stocks d’iPhone 8 reconditionnés sont forcément limités, il faut donc rapidement saisir sa chance.

Un forfait mobile très complet

Le premier RED Deal en mars dernier avait été un carton monumental. Cette même offre a donc été renouvelée pour ce week-end du 1er mai. Si vous voulez faire des économies, ce forfait mobile est une vraie pépite. RED by SFR continue de proposer sa gamme de forfaits classiques à côté, mais ils ne sont clairement pas aussi intéressants.

Pour en venir au détail de ce forfait mobile associé à l’iPhone 8 reconditionné, voici ce qu’il contient : les appels, SMS et MMS illimités, 100 Go pour la France et 13 Go dans l’UE et les DOM. Le prix mensuel en temps normal est de 20€ par mois pour cet abonnement. Cela dit, dans le cadre du RED deal, l’opérateur propose déjà une baisse à 15€ par mois seulement. Vous êtes donc déjà gagnant sur le forfait à lui seul.

Outre ce forfait mobile à prix avantageux, RED by SFR vous donne aussi un iPhone 8 reconditionné de Grade A. Ce smartphone est donné gratuitement, alors qu’il coûte en temps normal 309€. Quand on sait que l’iPhone 8 est encore pleinement opérationnel (le nouvel iPhone SE 2020 lui reprend d’ailleurs son boitier), c’est une belle affaire.

Le RED Deal vous permet donc de profiter d’un nouveau téléphone gratuitement… ou de le revendre. C’est libre à vous de choisir ce qui est le plus intéressant. Dans tous les cas, vous allez faire une économie de 309€ sur ce produit. RED by SFR est connu pour sa simplicité et sa transparence, il n’y a aucune condition cachée. Vous pouvez donc y aller en fermant les yeux.

Il y a simplement deux choses à garder en tête : il faudra acheter une nouvelle SIM pour 1€ et il faudra s’engager sur 24 mois. Cette offre est dédiée à tous les français qui ne sont pas encore client de RED by SFR. En venant de la concurrence, sachez que vous pouvez quand même garder votre numéro de téléphone (et que le transfert est gratuit).

Un iPhone 8 gratuit chez RED by SFR

Non, l’iPhone 8 ne vient pas avec des tas de conditions. RED by SFR offre là un modèle hybride avec un forfait mobile avec engagement mais avec un prix défiant toute concurrence. Au final, vous pouvez profiter d’un iPhone 8 qui est certes reconditionné mais qui profite de la meilleure note. Cela veut dire qu’il viendra sans rayures et avec une batterie quasiment similaire à celle d’un produit neuf.

Au final, vous pouvez donc profiter d’un smartphone premium avec la qualité Apple. On rappellera que ce modèle est le dernier à avoir un bouton physique pour contrôler les différentes interfaces. Il vient avec un capteur photo sur l’arrière et sur l’avant. Il est aussi bien évidemment compatible avec iOS 14.

Vous avez tout intérêt à prendre l’iPhone 8 reconditionné avec ce RED Deal. Sinon, vous pouvez aussi partir pour des forfaits nus et sans engagement chez l’opérateur. Par exemple, le forfait 100 Go est au prix de 14€ par mois (au lieu de 20€) si vous le prenez seul. Mais encore une fois, en utilisant ce RED deal, moyennant 1€ de plus par mois pendant 24 mois (soit 24€), vous recevrez un nouveau smartphone.

Pour ceux qui ont un usage très limité d’internet sur leur mobile, il y a une offre qui peut toutefois s’avérer pertinente. Le forfait mobile qui comprend les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 5 Go de data en France est au prix de 5€ par mois. C’est une bonne affaire pour ceux qui n’utilisent pas trop de data (peu de streaming, de jeux et de réseaux sociaux). A noter qu’une offre compatible avec le réseau 5G est aussi disponible.

