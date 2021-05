La billetterie spatiale de Blue Origin va bientôt ouvrir

Blue Origin, la compagnie spatiale de Jeff Bezos, ouvrira sa billetterie aux premiers touristes qui voudront embarquer dans la fusée New Shepard de l'entreprise.

© Blue Origin

C’est à partir du 5 mai que Blue Origin donnera de plus amples détails sur l’ouverture de sa billetterie, qui permettra aux touristes de l’espace de réserver un siège à bord de New Shepard, la fusée développée par la société. Le prix du ticket vers les cieux n’est pas connu, mais selon la rumeur il ne sera évidemment pas bon marché : on s’attend en effet à un tarif de 250.000 dollars !

Ticket vers l’espace

Si le prix sera certainement salé, le voyage en vaut la peine. Après le décollage, les touristes grimperont jusqu’à une altitude de 100 kilomètres au-dessus du plancher des vaches. Ensuite, la fusée décrochera de la capsule pour revenir sur Terre. La capsule n’atterrira pas tout de suite : elle restera en micro-apesanteur durant quelques minutes, le temps d’admirer le paysage qui s’annonce grandiose.

It’s time. You can buy the very first seat on #NewShepard. Sign up to learn how at https://t.co/XNq9WALA7u. Details coming May 5th. #GradatimFerociter pic.twitter.com/K9jugCs9yz — Blue Origin (@blueorigin) April 29, 2021

Il faudra néanmoins prendre patience jusqu’au 5 mai avant de tout savoir, non seulement les tarifs mais aussi la date à laquelle les premiers vols auront lieu. On peut toutefois parier sans trop de risque de se tromper que l’offre de Blue Origin va attirer de nombreux amateurs fortunés. On attend les Stories des influenceurs spatiaux sur Instagram et ailleurs…

La société créée par Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, n’est pas la seule sur ce créneau. Virgin Atlantic a dévoilé fin mars son nouvel aéronef destiné au tourisme spatial, le VSS Imagine. L’avion devrait transporter ses premiers voyageurs dans le courant de l’année prochaine.