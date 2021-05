Commencez à économiser, l’iPhone pliant de 8 pouces arrive !

Ming-Chi Kuo vient de voir un iPhone doté d’un écran flexible de 8 pouces dans sa boule de cristal. Arrivage prévu en 2023 !

iPhone pliant en approche ? Oui ! Selon Ming-Chi Kuo, l’analyste qui vise toujours juste, ou presque, Apple travaillerait activement sur son premier iPhone pliant et aurait même choisi son écran. La Pomme aurait ainsi porté son dévolu sur une dalle OLED QHD+ de 8 pouces. Celle-ci serait dotée d’une technologie tactile reposant sur des nanofils d’argent, comme l’écran du HomePod.

Pour l’heure, on ne sait pas encore à quoi l’appareil pourrait ressembler, mais Kuo nous donne quand même une année de sortie : 2023. « D’après nos dernières enquêtes, nous prévoyons qu’Apple va probablement lancer un iPhone pliant doté d’une dalle OLED QHD+ flexible de 8 pouces en 2023 » a-t-il expliqué dans une note aux investisseurs relayée par MacRumors. L’analyste prévoit que ce smartphone pourrait s’écouler comme des petits pains, soit entre 15 et 20 millions de ventes au cours de sa première année d’existence.

L’iPhone du prochain « super cycle »

Dans sa note, Ming-Chi Kuo explique que « ces appareils pliants vont atténuer la segmentation entre smartphones, tablettes et ordinateurs portables ». Même si Apple a du retard sur ce secteur, aujourd’hui dominé par Samsung avec ses Galaxy Z Fold et Z Flip et convoité par Xiaomi avec son Mi Mix Fold, la firme pourrait tirer son épingle du jeu grâce à la qualité de son écosystème. « Avec son écosystème et ses avantages de design matériel, Apple sera le plus grand vainqueur de cette tendance des appareils pliants » affirme Kuo.

L’analyste explique également que cet iPhone pliant devrait marquer le début d’un nouveau « super cycle de renouvellement ». Ceux-ci se produisent tous les trois ans chez Apple, généralement à l’occasion d’un changement de design. En 2014, c’était l’iPhone 6 avec son écran plus grand, en 2017, l’iPhone X a inauguré l’écran borderless et Face ID, et, en 2020, l’iPhone 12 a remis au goût du jour les tranches plates et s’est mis à la page de la 5G. En 2023, ce sera donc au tour de l’iPhone pliant d’inaugurer le prochain « super cycle ». Pour l’heure, on reste patient.