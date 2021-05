Clubhouse : enfin une version bêta sur Android

Alors que la concurrence s'organise pour créer son propre outil, comme Facebook ou encore Discord, Clubhouse s'apprête à lancer son application pour Android. Trop tard ?

© Dmitry Mashkin / Unsplash

Il n’est jamais trop tard. Alors que Clubhouse fait parler d’elle depuis plusieurs mois, l’application s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement. L’outil qui permet d’animer des conférences vocales serait en train de travailler sur une version Android de son application. Jusqu’ici, seuls les détenteurs d’un iPhone pouvaient en profiter. C’est sur le blog de la firme que l’annonce a été faite.

« Android n’est pas encore en ligne, mais nous avons commencé à proposer une version bêta à une poignée de testeurs sympathiques. Si vous entendez quelqu’un vous dire qu’il utilise l’application Android officielle, merci de lui souhaiter la bienvenue ! Nous avons hâte d’accueillir davantage d’utilisateurs d’Android Clubhouse au cours des prochaines semaines. »

Il faudra donc patienter encore un peu pour en profiter. Le déploiement global n’a pas encore annoncé par l’entreprise. Il semble en revanche qu’il soit imminent.

Est-ce déjà trop tard ?

Forte d’un succès fulgurant depuis sa mise en service en mars 2020, l’application compte bien s’imposer durablement sur le secteur. Mais pour ce faire, elle doit s’ouvrir à tous les terminaux, et vite. À l’heure actuelle, l’accès est restreint, même chez les utilisateurs de smartphones iOS. Chaque utilisateur doit être invité par un membre déjà inscrit. Dès lors, il reçoit plusieurs invitations qu’il peut à son tour partager. Ces restrictions semblent largement entacher le succès de l’application, qui enregistre une perte de 72 % sur ses téléchargements en mars 2021, selon une étude de Sensor Tower. Il faut dire que la concurrence est plus rude que jamais, à mesure que de nombreuses applications plus populaires s’inspirent de son modèle. Facebook, Discord ou encore plus récemment LinkedIn planchent tous sur une fonctionnalité similaire et qui devrait être accessible à tous au moment de leurs sorties respectives. Les hostilités seront lancées cet été avec Live Audio Rooms sur Facebook. Reste à voir désormais, si Clubhouse réussira à s’imposer ou si son choix de réserver son outil à certains utilisateurs à son lancement aura tué son succès dans l’œuf.