Streets of Rage 4 : un nouveau personnage a été dévoilé

Alors que la date de sortie du DLC de Streets of Rage 4 approche, on vient d’apprendre que l’on pourra bientôt jouer le personnage de Max Thunder.

© Dotemu

Dans une précédente annonce, il avait été dévoilé qu’un DLC payant du jeu Streets of Rage 4 de Dotemu serait bientôt disponible. Ce DLC, du nom de Mr. X Nightmare, ou le Cauchemar de Mr. X en français, devrait sortir courant 2021. On savait déjà que trois nouveaux personnages jouables allaient faire leur entrée, même si on ne connaissait que l’un d’entre eux. Aujourd’hui, un deuxième personnage a été dévoilé et il s’agit de Max Thunder. On peut voir cette masse de muscle en action dans la vidéo de présentation du personnage.

Il s’agit d’un ancien lutteur qui met à profit sa force et sa puissance dans ses combats. Il est bien évidemment plus lent, mais possède des attaques plus dévastatrices qui lui permettent de dominer le combat. Il rejoindra bientôt Estel Aguirre, une ancienne boss qui a finalement décidé de se battre pour la bonne cause avec Axel Stone. Le troisième personnage sera dévoilé un peu plus tard au fur et à mesure que la sortie du DLC approche. On sait également que le DLC amènera de nouveaux boss à battre, mais ceux-ci n’ont pas été dévoilé et on ne pense pas qu’ils le seront.

Avec le DLC, n’oubliez pas qu’une mise à jour gratuite est également prévue. Elle amènera avec elle la difficulté Mania+, ce qui devrait apporter encore plus de challenge aux joueurs les plus expérimentés. Streets of Rage est un jeu de type Beat ‘em up sorti en 2020 qui connaît un grand succès. Le jeu compte déjà 2,5 millions de téléchargements et beaucoup considèrent qu’il réinvente le genre du beat ‘em up à sa manière.