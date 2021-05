NFT : bientôt des NFT Sonic et Magic The Gathering ?

Le monde des NFTs devient de plus en plus attractif pour les entreprises vidéoludiques, qui voient là un nouveau business très exploitable.

© SEGA

Les NFTs font désormais partie intégrante de bon nombre de domaines, que ce soit la musique, l’art, le sport ou même les jeux vidéo. En effet, le domaine vidéoludique commence de plus en plus à succomber à la folie des NFTs, deux nouvelles créations ayant attiré l’œil des internautes. Tout d’abord, il semblerait que des NFTs à l’effigie du célèbre jeu de cartes Magic: The Gathering devraient voir le jour très bientôt.

Lors d’une conversation téléphonique, le PDG d’Hasbro, Brian Goldner, a exprimé son envie de créer des NFTs pour plusieurs de ses licences de jeux, dont Magic: The Gathering qui est une des plus appréciée par le grand public. La situation la plus probable à ce jour serait la création de cartes Magic: The Gathering exclusives aux NFTs, ou bien la transformation de certaines cartes actuelles afin de pouvoir les authentifier sur la blockchain. Ces cartes pourraient être achetés et utilisées dans le jeu en ligne, voire même échangées contre d’autres cartes entre joueurs.

Sega a déjà trouvé où investir

Dans le même esprit, Sega a officiellement entrepris de créer des NFTs à l’image de son personnage le plus emblématique, Sonic. Si celui-ci est né en 1991, le hérisson bleu n’a pas cessé de se réinventer depuis 30 ans et qui aurait pu deviner qu’il prendrait un jour la forme d’un jeton d’authenticité numérique ? Pour ce faire, Sega s’est associé à la start-up japonaise Double Jump.Tokyo. En échange d’un investissement important, Double Jump.Tokyo est en charge de la création des NFTs sur la blockchain. L’entreprise a d’ailleurs voulu s’éloigner de l’Ethereum pour créer ses NFTs et a préféré se tourner vers Flow. C’est une blockchain qui a été créée par Dapper Labs et qui a plus de possibilité de développement que l’Ethereum.