Twitter veut que vous réfléchissiez avant de publier

Twitter continue sa campagne contre le cyberharcèlement. L’année dernière, la firme avait annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de revoir leurs tweets avant de les publier. Concrètement, à la publication d’un message potentiellement blessant, une fenêtre s’ouvre et invite l’utilisateur à reconsidérer ses propos. C’est un peu comme si la plateforme demandait à ses utilisateurs de tourner 7 fois leur langue dans leur bouche avant de parler. Le but est bien évidemment de limiter le harcèlement en ligne, mais surtout de permettre à tout un chacun de prendre conscience de l’impact négatifs que pourraient avoir certains commentaires. Sur son compte officiel, le petit oiseau bleu explique

Si la fonctionnalité n’est pas encore disponible pour tous, Twitter annonce avoir revu sa copie sur plusieurs points. Dans un premier temps, la firme a amélioré la manière dont l’algorithme détecte des publications potentiellement problématiques. Jusqu’ici, il lui était difficile de différencier les commentaires acerbes du sarcasme. La plateforme axe aussi sa réflexion sur l’éducation, en expliquant à chacun des utilisateurs épinglés pourquoi leurs messages peuvent être dangereux.

You had feedback about prompts to revise a reply so we made updates:

▪️ If you see a prompt, it’ll include more info on why you received it

▪️ We've improved how we consider the context of the conversation before showing a prompt

This is now testing on Android, iOS, and web. pic.twitter.com/rxdttI1zK2

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 10, 2020