Twitter teste l’affichage des images en taille réelle et la 4K

Plutôt que de recadrer les images en 16:9, Twitter va tester un nouvel affichage intégral sur iOS et Android. La plateforme va aussi introduire la possibilité de télécharger des images en 4K.

Actuellement sur notre feed Twitter, l’intégralité des images est recadrée pour correspondre à un format 16:9. Il est évidemment possible de profiter des visuels en taille (et proportions) réelle, mais il faut au préalable cliquer sur ces derniers, afin de les afficher dans leur intégralité. Une habitude qui pourrait bientôt changer, a annoncé le réseau social il y a quelques heures. En effet des essais sont actuellement en cours de test sur les versions iOS et Android de l’application, dans le but de permettre l’affichage intégral des images dans la timeline du réseau social. Un changement censé, selon l’entreprise, rendre notre expérience de navigation plus facile et plus fluide. Dans un message publié sur son compte officiel, Twitter explique ainsi : “Parfois, il vaut mieux dire les choses en image ou en vidéo. Dans les prochaines semaines, nous allons tester une nouvelle manière de partager et afficher les médias”. Photo avant/après à l’appui, le réseau social semble vouloir lui aussi s’imposer sur le secteur très concurrentiel du partage d’image, et peut-être attaquer Instagram sur son propre terrain de jeu.

Parallèlement à cette annonce, Twitter a également annoncé qu’il testait actuellement la possibilité pour les utilisateurs d’uploader des images en 4K depuis leurs appareils mobiles. Pour les quelques chanceux qui peuvent déjà bénéficier de cette fonctionnalité étendue, une nouvelle option baptisée “téléchargement d’images HD” est ainsi accessible depuis le menu des paramètres.

Pour le moment, aucun calendrier officiel n’a été annoncé par la plateforme concernant le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités. Cependant, l’ensemble des appareils mobiles devraient bénéficier de ces quelques ajouts au plus tard d’ici la fin de l’année, affirme le site de MacRumors.