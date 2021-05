Pourquoi Apple a-t-il voulu séduire Netflix ?

Lorsque Netflix a décidé de retirer la possibilité de s’abonner depuis son application, Apple aurait cherché à lui offrir des avantages pour qu’elle fasse machine arrière.

© Souvik Banerjee / Unsplash

Le procès qui s’ouvre entre Epic Games et Apple est bien riche en informations. Alors que l’éditeur de Fortnite attaque la Pomme concernant sa politique jugée anticoncurrentielle avec l’App Store, des dossiers finissent inévitablement par émerger, comme c’était le cas pour Sony pas plus tard qu’hier. Ainsi, au cours du 3e jour de procès, on apprend que Netflix aurait bénéficié d’un traitement de faveur de la part d’Apple.

L’affaire remonte à 2018, tandis que Netflix critiquait déjà la commission prélevée par le géant californien à chaque achat passant par son App Store, et décidait finalement de retirer la possibilité de s’abonner via son application mobile. Ce genre de fronde aurait logiquement dû exposer Netflix à des sanctions de la part d’Apple, comme cela a été le cas avec Epic Games et Fortnite, mais la firme de Cupertino aurait adopté une stratégie bien différente dans ce cas précis.

De la punition à la séduction

Au lieu de sanctionner Netflix pour avoir abandonné les achats in-app — ce qui n’était au départ qu’un « test » avant d’être maintenu — Apple aurait plutôt cherché à séduire la plateforme de vidéo en streaming afin de la pousser à revenir dans son giron, comme le montrent des échanges révélés lors du procès.

Tout en lui précisant que l’App Store avait été l’un des facteurs du succès de Netflix à ses débuts, Apple aurait cherché à réduire sa fameuse commission à 15%. La Pomme aurait même proposé à Netflix d’inclure son application dans des offres groupées avec certains de ses services afin de promouvoir la plateforme au plus grand nombre. Malgré ces tentatives, Netflix a finalement décidé de maintenir son choix de ne plus proposer la possibilité de s’abonner depuis l’application iOS, et cela devrait perdurer encore un bon moment.