Asus Zenfone 8 Flip : l’étonnant smartphone fuite juste avant sa présentation

Quelques jours seulement avant leur présentation, les Asus Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip se montrent en détail.

© 91mobiles

Le 12 mai, Asus présentera son nouveau fleuron, le Zenfone 8. L’événement pourrait néanmoins perdre de sa saveur à cause de cette fuite d’ampleur. Le leaker Ishan Agarwal et 91mobiles viennent en effet de dévoiler la composition de cette future gamme ainsi que la fiche technique des smartphones et même quelques rendus !

Si l’on en croit cette fuite, Asus devrait a priori décliner son smartphone en deux modèles : un Zenfone 8 et un Zenfone 8 Flip. Ce dernier modèle prendrait la place du Asus Zenfone 7 Pro et disposerait lui aussi d’un bloc caméra capable d’être déplacé à l’avant du smartphone, d’où le nom « Flip ».

Toujours selon Ishan Agarwal, l’Asus Zenfone 8 Flip devrait proposer une fiche technique solide composée, en premier lieu, d’une grande dalle AMOLED FHD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À l’intérieur, on bénéficierait d’un Qualcomm Snapdragon 888, accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Côté autonomie, on peut également s’attendre à de bonnes performances avec une imposante batterie de 5 000 mAh. Enfin, côté photo, le module photo mobile abriterait trois capteurs : un grand-angle principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, et un téléobjectif de 8 MP.

Un petit frère digne d’un “mini”

Et si l’Asus Zenfone 8 Flip s’adressera aux amateurs de flagship, son petit frère, l’Asus Zenfone 8, devrait plaire à ceux qui aiment les petits smartphones. Il devrait en effet incorporer une petite dalle de 5,92 pouces, chose plutôt inédite dans le paysage actuel sur Android, avec un poids réduit à seulement 170 grammes. Néanmoins, ce petit smartphone ne devrait lésiner sur la puissance, puisqu’il aurait tout de même droit à un Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Petite taille oblige, Asus a du légèrement rogner sur la batterie, qui devrait ici présenter 4 000 mAh. Enfin, au dos, on y retrouverait deux capteurs : un grand-angle principal de 64 MP et un ultra grand-angle de 12 MP.

Reste encore à attendre le 12 mai prochain et la présentation officielle des Asus Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip pour confirmer ou non ces rumeurs très précises.