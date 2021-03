Netflix veut lui aussi concurrencer TikTok

On ne compte plus le nombre de futurs concurrents à TikTok. Après YouTube et Instagram, c’est désormais à Netflix de se confronter à l’application de Byte Dance. Baptisée Fast Laughs, elle permet de visionner de courts extraits des contenus disponibles sur Netflix.

Décidément, TikTok fait peur à beaucoup de géants du net. C’est désormais au tour de Netflix de développer son application maison, qui reprend la recette du succès de l’application développée par Byte Dance. Baptisée Fast Laughs, elle permet de visionner de courts extraits des productions Netflix. La firme de Reed Hastings détaille le procédé dans une vidéo sur Youtube. On retrouve une interface sensiblement similaire à TikTok et Reels, qui permet de regarder des stand-up, des extraits de films et séries. On peut notamment retrouver la série Big Mouth ou même les spectacles de Jerry Seinfeld. Sur le côté droit, on retrouve des boutons pour interagir avec un lol (l’équivalent d’un like sur TikTok), pour ajouter la vidéo à une watchlist ou encore pour la partager avec ses amis. Pour le moment, l’application n’est disponible que pour une petite partie des abonnés Netflix dans les stores iOS. Elle a vocation à être plus tard proposée à tous les utilisateurs du monde, sur Android comme iOS. Plus qu’une simple application tierce, la fonctionnalité sera directement proposée dans l’interface de l’application sur mobile.

Netflix veut promouvoir ses contenus

Patrick Flemming, directeur de l’innovation produit chez Netflix explique « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de divertir et de faciliter la découverte pour les membres. » Il ajoute que Fast Laughs est « un nouveau flux plein écran de clips amusants à partir d’une grande variété de titres Netflix, allant des films et séries à notre vaste catalogue de stand-up ». Avec cette stratégie, la plateforme espère sans doute récupérer le temps consacré par ses utilisateurs aux réseaux sociaux comme TikTok. Dans son dernier bilan financier, le géant du streaming avait déjà identifié TikTok comme son plus grand concurrent sur le marché de la vidéo. Si les contenus sont bien différents, la popularité croissante du réseau social implique une diminution du temps passé à regarder Netflix. C’est aussi une manière pour Netflix de promouvoir ses contenus humoristiques. Elle n’indique en revanche pas si à terme les utilisateurs pourront créer leurs propres séquences, en détournant par exemple des images de leur série préférée. Reste à voir désormais si le succès de Fast Laughs sera similaire à celui de la firme chinoise.