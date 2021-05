Twitter lance son copycat de Clubhouse en France

Pour concurrencer Clubhouse, Twitter lance son propre outil d'audioconférence. Spaces débarque aujourd'hui en France pour une poignée d'utilisateurs, avant d'être déployé plus globalement dans les prochaines semaines.

© Alexander Shatov / Unsplash

Face au succès retentissant de Clubhouse, Twitter a choisi de développer ses propres outils. Le réseau social a ainsi imaginé Spaces, une fonctionnalité qui permet de tenir des conférences audio, directement depuis l’interface de Twitter. Alors que l’outil était en phase de test outre-Atlantique, il arrive enfin dans nos vertes contrées. Par voie de communiqué, le réseau social annonce le déploiement de Spaces en France. Pour l’instant, seuls les utilisateurs suivis par plus de 600 personnes pourront en profiter. Un choix que la firme explique plus longuement : « D’après ce que nous avons appris jusqu’à présent, ces comptes sont susceptibles de proposer une bonne expérience de l’animation de conversations en direct en raison de leur audience existante. Avant d’ouvrir la possibilité à tous de créer un espace, nous nous efforçons d’en savoir plus, de faciliter la découverte d’espaces et d’aider les personnes à profiter de cette expérience avec une super audience ». Ainsi, s’il est pour l’instant réservé à certains utilisateurs, il a pour vocation d’être proposé à tous.

Comment fonctionne Spaces ?

Sur l’application Android ou iOS, lorsqu’une personne que vous suivez lance ou participe à un Spaces, celui-ci apparaît en haut de votre timeline. Cette bulle vous permettra de rejoindre la conférence et de réagir avec des émojis, de consulter les tweets épinglés ou encore de partager la conversation en DM. Chacun des utilisateurs pourra aussi demander la parole pour interagir avec le créateur. C’est tout de même ce dernier qui animera le débat et qui gérera les sujets et l’ambiance.

La sécurité comme maître-mot

Consciente que cet outil pourrait aussi être utilisé à mauvais escient, Twitter annonce une pléiade de nouveaux paramètres de modération. Ainsi, la firme a intégré des modules de contrôles qui permettent par exemple de couper le son d’un intervenant si ce dernier enfreint les règles de Twitter. Il sera également possible de le retirer purement et simplement de la discussion. Enfin, comme sur le réseau social en général, les utilisateurs pourront signaler les comportements qu’ils jugent inappropriés.

Twitter Space est donc disponible depuis aujourd’hui pour tous les utilisateurs avec plus de 600 abonnés. Pour les autres, il faudra encore patienter un peu. La firme annonce aussi l’arrivée de nouvelles fonctionnalités qui viendront enrichir l’expérience. Elle prévoit notamment de développer un système de billet à l’entrée des conversations, pour permettre de rémunérer les créateurs de contenus. La firme travaille aussi sur la possibilité de planifier et définir un rappel pour s’assurer que les utilisateurs ne manquent pas une conférence. Comme à son habitude, la firme devrait communiquer les nouveautés via son compte dédié : @TwitterSpaces.

