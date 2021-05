Diablo Immortal : bientôt une date de sortie pour le jeu mobile ?

Les fans de la licence Diablo vont peut-être pouvoir se régaler avec le jeu mobile d’ici la fin de l’année 2021.

© Blizzard

Nombreux sont les joueurs qui attendent des nouvelles de la licence Diablo, qu’il s’agisse de la sortie de Diablo 4 ou encore de la sortie du jeu mobile prévu par Blizzard. Celui-ci s’intitule Diablo Immortal et on a encore que très peu d’informations à son sujet. Il a été présenté à la BlizzCon 2018 pour la première fois et est le tout premier jeu uniquement porté sur mobile de Blizzard. Le plus grand mystère à propos de Diablo Immortal reste toutefois sa date de sortie, que beaucoup de fans attendent avec impatience.

Une seconde alpha fermée actuellement en cours

Dans le rapport financier publié par Activision Blizzard, il semblerait que la fenêtre de sortie du jeu se précise. En effet, il est inscrit que « sur mobile, Diablo Immortal est entré dans sa seconde phase de test et est sur la bonne pour une sortie mondiale plus tard cette année ». La date de sortie n’a donc pas officiellement été dévoilée mais on a pu apprendre que le jeu était dans les dernières phases de son développement. Cette seconde phase de test mentionnée par Blizzard fait référence à la seconde alpha fermée qui est disponible depuis peu. Pour le moment, la réception du jeu a été très positive, ce qui est encourageant en ce qui concerne une date de sortie pour cette année.

Il ne reste donc plus qu’à attendre des nouvelles d’Activision-Blizzard pour en savoir plus dans les prochains mois. À noter que le titre sortira sur iOS et Android. Avant sa sortie, les joueurs peuvent également s’attendre à une version de test en beta pour qu’un maximum de joueurs puissent tester le jeu avant sa sortie. En attendant, n’oubliez pas que Diablo II : Resurrected est censé sortir avant la fin de l’année également, de quoi ravir les fans de la licence sur toutes les plateformes.