Carrefour lance un petit vélo électrique pas cher, mais oublie… les pédales

L’enseigne de grande distribution se lance sur le secteur de la mobilité électrique avec un petit vélo plein de charme. Problème : il n’y a pas de pédales et une poignée d’accélération.

© Carrefour

Par surprise, Carrefour dégaine un tout petit vélo électrique plein de charme à un prix imbattable : 199€. Ce vélo, appartenant à la catégorie des draisiennes électriques, souhaite s’imposer dans le paysage urbain français en opposition à la trottinette électrique.

Ce vélo de la marque MoovWay et vendu par Carrefour est électrique et pliable. Il dispose d’une batterie de 216 Wh (36V 6 Ah) qui se recharge entre 3 et 4 heures ainsi que d’un moteur de 360 watts capable d’accélérer jusqu’à 25 km/h. Carrefour annonce une autonomie pouvant monter jusqu’à 17 km au maximum, et il peut accueillir une charge de 120 kg. On dispose d’un klaxon, de gardes boues, et d’une béquille. Enfin, le tout pèse 14,5 kg.

« Citadine, pratique et écologique, la draisienne commercialisée par Carrefour va devenir un nouveau Must Have » annonce l’enseigne. Parfaite pour vos déplacements du quotidien en ville ! Sauf que vous ne pourrez pas l’utiliser sur la route…

Tout pour plaire, mais un gros problème

Le vélo électrique de Carrefour ne dispose pas de pédales, remplacées ici par une poignée d’accélération, comme sur les trottinettes électriques. De ce fait, l’engin n’est pas homologué en France, où ce type de véhicule est considéré comme un cyclomoteur. Ainsi, son conducteur doit obligatoirement immatriculer l’appareil pour pouvoir l’utiliser sur voie publique, mais aussi porter un casque de scooter prévu à cet usage.

D’ailleurs, Carrefour est au fait de cet aléa, et précise en petites lettres que « ce produit doit être utilisé uniquement sur voies et espaces privés. » Utiliser ce vélo électrique sur la voie publique est interdit et peut en effet vous exposer à des contraventions, tandis que votre assurance ne vous prendra pas en charge en cas d’accident.

Le vélo électrique de Carrefour sera disponible en magasins à partir du 22 juin au prix de 199€ jusqu’au 5 juillet seulement, suite à quoi il passera à 249€.