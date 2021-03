Un réseau de 2.000 bornes de recharge électrique chez Carrefour

Par définition, les voitures électriques n’ont pas besoin de passer à la station service pour faire le plein ! Par contre, il faut quand même pouvoir recharger les batteries, c’est pourquoi il est impératif de mettre en place un réseau de bornes aussi fourni que possible.

Le ministère de la Transition écologique a l’ambition de quadriller le territoire avec 100.000 bornes de recharge électrique. Les acteurs privés sont également invités à mettre la main à la pâte, et c’est dans cet esprit que Carrefour annonce le déploiement de 2.000 points de charge d’ici 2023, alimenté à 100 % en énergie verte.

Trois offres pour tous types de véhicules

On trouve actuellement 70 bornes dans certains magasins de l’enseigne, qui a bien l’intention de passer à la vitesse supérieure avec ce projet mené en partenariat avec Meridiam, qui investit dans des projets de mobilité propre ou de transition écologique. Ces centaines de bornes supplémentaires vont être installées sur l’ensemble du parc des grandes surfaces du distributeur. En moyenne, dix places de parking seront équipées du système de recharge.

Trois offres seront proposées. D’abord, un service gratuit pour les vélos et les trottinettes électriques. Puis, un service de recharge à 22 kW gratuit la première heure pour les clients porteurs de la carte fidélité ou de la carte PASS Carrefour : une heure, c’est suffisant pour recharger la moitié de la batterie d’une citadine. Enfin, Carrefour offrira un service de charge rapide à ultra rapide allant de 50 kW à 350 kW, qui permettra de « faire un plein » entre 15 et 45 minutes selon le véhicule.

Ces implantations de bornes feront du réseau de Carrefour un des plus importants en France, « mais également l’un des plus qualitatifs, avec 56% de superchargeurs », souligne Jérôme Nanty, directeur des ressources humaines et patrimoine de l’entreprise. Et ce n’est pas terminé. Après ces 2.000 bornes, l’enseigne envisage d’équiper les Carrefour Market et les magasins des franchisés.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large pour Carrefour, qui s’est engagé à réduire de 40% ses émissions de CO2 d’ici 2025 et de 70% d’ici 2050.