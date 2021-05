Ubisoft annonce un jeu free-to-play inspiré de Tom Clancy’s The Division

L’univers de Tom Clancy’s The Division va s’étendre avec le jeu Heartland, dont on ne sait quasiment rien pour le moment.

Ubisoft vient d’annoncer une bonne nouvelle pour tous les joueurs qui souhaitent d’avantage profiter de l’univers de Tom Clancy’s The Division. Après les jeux The Division et The Division 2, sortis respectivement en 2016 et 2019, Ubisoft revient avec un jeu free-to-play directement basé sur ce même univers. Il s’intitule Heartland et il est en cours de développement dans les studios de Red Storm Entertainment. C’est également le studio qui a participé au développement des titres The Division par le passé.

Que sait-on sur Heartland ?

C’est un jeu qui va s’adresser aussi bien aux fans de la licence comme aux nouveaux venus puisqu’il ne s’agit en aucun cas d’un sequel des précédents titres The Division. C’est un épisode totalement indépendant. Pour le moment, on ne sait pas quel sera le contenu ou même le style du jeu. On peut peut-être s’attendre à un mode battle royale inspiré de l’univers de The Division, ou encore un jeu de tir classique. Le directeur exécutif d’Ubisoft EMEA, Alain Corre, a déclaré que « nous sommes très fiers de ce que nos équipes ont accompli avec cette franchise et de l’univers incroyable qu’elles ont créé. Le potentiel et la richesse du jeu nous permettent d’explorer et d’imaginer de nouveaux contenus passionnants qui plairont aux fans de The Division de la première heure comme aux non-initiés ».

Le jeu a une fenêtre de sortie pour la fin de l’année ou début 2022. Il sortira sur consoles, PC et sur les plateformes de cloud gaming. On ne sait pas encore s’il offrira la possibilité de jouer en cross-play ou même si le titre donnera lieu à un mode en ligne. Toutes les informations étant bonnes à prendre, gardez l’œil ouvert sur tout ce que pourrait annoncer Ubisoft dans les prochains mois. Vous pouvez cependant déjà vous inscrire afin de pouvoir tester le jeu en avance.