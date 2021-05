Microsoft tient à rappeler que Xbox est très rentable

Après la révélation sur les ventes de Xbox ayant toujours été à perte, Microsoft souhaite faire une petite mise au point.

© Kamil S / Unsplash

Lors de la bataille juridique qui fait rage entre Apple et Epic Games, Microsoft en est venu à faire certaines révélations sur l’économie de l’entreprise. En effet, Lori Wright avait admis que Microsoft avait toujours vendu ses consoles à perte, le coût de construction de celles-ci étant astronomique par rapport au prix de vente. Cependant, cette nouvelle ne signifiait tout simplement pas que la branche Xbox de l’entreprise ne faisait pas d’argent. C’est même tout le contraire. En effet, si les consoles ne rapportent pas d’argent à l’entreprise, il existe tout un tas de jeux et de services qui, eux, en rapportent beaucoup. Cela permet non seulement de combler la perte mais également de se faire un joli profit.

Un porte-parole de Microsoft a ainsi déclaré que « le secteur des jeux sur console est traditionnellement un modèle de subvention du matériel. Les sociétés de jeux vendent les consoles à perte pour attirer de nouveaux clients. Les bénéfices sont générés par les ventes de jeux et les abonnements aux services en ligne ». C’est exactement le même modèle économique auquel est confronté Sony. C’est pour cela que les deux entreprises se font une guerre des exclusivités et de la qualité des services depuis plusieurs années.

Cependant, il semble que Nintendo ne soit pas soumis à la même dynamique en ce qui concerne la partie hardware de son entreprise. En effet, selon les documents juridiques, Microsoft estime que la vente de consoles génère de la perte pour Sony, mais du profit pour Nintendo. Ceci n’est pas si étonnant quand on considère que Nintendo vient de dépasser le cap des 84 millions de Nintendo Switch vendues depuis son lancement.