Twitter : vous pouvez désormais distribuer des pourboires (et en recevoir)

Certains utilisateurs triés sur le volet peuvent désormais recevoir des pourboires sur Twitter. L’option devrait s’étendre dans les prochains mois.

© Brett Jordan / Unsplash

Twitter vient de dévoiler « Tip Jar » (littéralement, « bocal à pourboires »), une nouvelle option que certains utilisateurs vont pouvoir mettre à profit dès à présent pour recevoir des pourboires. Concrètement, cette option va permettre à tout un chacun de soutenir ses créateurs préférés en leur envoyant de l’argent sur Twitter. Le « Tip Jar » s’affiche juste à côté de la cloche et du bouton pour s’abonner sur le profil d’un utilisateur sur le réseau social.

A propos, si aujourd’hui et même pour les prochains jours, vous voulez tester la fonction de “pourboires” bah je me dévoue, je suis votre homme 🤪😈 Et plus sérieusement, qu’est-ce que vous en pensez de cette nouvelle fonction ? pic.twitter.com/SiQqK7qSz0 — 🔴Live ttv/AnhPhanFr | (@AnhPhanFr) May 7, 2021

« C’est la première étape de notre plan pour créer de nouvelles façons de donner et recevoir du soutien sur Twitter – avec de l’argent » explique le réseau social à l’oiseau bleu dans un communiqué. Néanmoins, pour l’heure, cette option reste réservée à certains utilisateurs seulement, journalistes, créateurs de contenus, experts ou organisations à but non-lucratif. La fonction devrait être plus globalement étendue dans les mois à venir. « Bientôt, un plus grand nombre d’utilisateurs pourra ajouter Tip Jar à son profil, et la fonctionnalité sera étendue à d’autres langues » précise la firme.

show your love, leave a tip now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸 more coming soon… pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021

Quels services de paiement sont disponibles ?

Sur un compte qui dispose de ce fameux « Tip Jar », l’utilisateur pourra proposer plusieurs services pour recevoir des pourboires, tels que Patreon, Bandcamp, Cash App, Venmo ou encore PayPal. Tout l’argent envoyé via « Tip Jar » sera reversé au créateur, Twitter ne prend pas de commission.

Néanmoins, si le but de cette fonction est surtout de permettre les « tips » sur Twitter sans diffuser les informations liées à son compte PayPal, par exemple, c’est raté. Comme le note @alterego sur le réseau social, l’utilisateur à qui vous aurez donné un pourboire via cette fonction pourra voir votre adresse. On a testé, et c’est effectivement le cas. Néanmoins, seul le receveur aura accès à cette information, ce qui limite fortement les tentatives d’escroquerie.