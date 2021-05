B&You : le meilleur forfait de l’histoire est en ligne (mais il finit bientôt)

Jusqu'à ce lundi soir, B&you propose deux forfaits exceptionnels à des prix défiant toute concurrence. Il faudra se dépêcher car ils disparaitront le 10 mai.

B&You a relancé des forfaits Very B&You – et ces derniers sont tout à fait exceptionnels. Pour la première de son histoire, la filiale propose un forfait sans engagement à un prix tout simplement imbattable : 140 Go de données en 4G pour seulement 12,99 euros par mois. C’est probablement le meilleur forfait de l’histoire de B&You, et c’est donc évidemment une occasion à ne pas manquer pour changer de forfait. Vous ne trouverez rien d’aussi bien avant longtemps. Il n’y a aucune raison d’hésiter.

Vous trouvez que 140 Go c’est trop pour vos besoins ? Pas de problème, B&You a un autre forfait mobile sans engagement pour vous : 60 Go de données pour seulement 7,99 euros par mois. C’est le meilleur prix jamais proposé par l’opérateur pour cette quantité de données. Ainsi, que vous soyez un gros consommateur de données ou non, vous avez forcément un forfait adapté et à un prix défiant toute concurrence. C’est le moment de payer vraiment moins cher votre forfait mobile et de faire des économies substantielles tous les mois.

On vous conseille de ne pas hésiter trop longtemps pour sauter le pas. Car ces deux offres disparaîtront ce lundi soir, le 10 mai, et on ne sait pas quand elles seront à nouveau disponibles ni même si elles seront un jour. C’est une occasion à ne pas manquer et cette occasion ne se présente que jusqu’à minuit. Rappelons que ces offres sont réservées aux nouveaux abonnés, c’est-à-dire pour l’ouverture d’une ligne, qu’elles sont sans engagement et que les prix sont sans limites de durée. Ils ne changeront donc pas au bout d’un an.

140 ou 60 Go : deux forfaits mobile particulièrement complets

Bien sûr, ces deux offres se distinguent par leur enveloppe de données à petit prix, mais elles ne se résument pas à cela. Les deux forfaits B&You incluent également les appels, les SMS et les MMS en illimité en France. Il va en revanche y avoir une différence au niveau du fonctionnement dans l’Union européenne. Si vous profitez des appels et SMS illimités et dans les deux cas, les données seront limitées à 12 Go pour le forfait 60 Go et à 15 Go pour le forfait 140 Go. Les MMS envoyés depuis un pays de l’Union européenne seront décomptés de cette enveloppe dédiée aux autres pays du Vieux Continent. Ce qui, avec de telles enveloppes, correspond à toutes fins utiles aux MMS illimités.

Sachez par ailleurs que l’Europe s’entend aussi au sens strict, c’est-à-dire que la zone n’inclut pas la Suisse en Andorre. En revanche, le Royaume-Uni est bel et bien compris. Pour le moment, le Brexit n’a pas eu d’effet sur le roaming des offres mobiles. Si vous souscrivez à l’un de ces deux forfaits, Bouygues vous offre en supplément deux mois d’abonnement à Spotify Premium. C’est un petit bonus fort appréciable qui ne se refuse pas si vous ne possédez pas d’abonnement à un service de streaming musical.

Le 5G en option

Comme ces forfaits B&You possèdent une enveloppe de données supérieure à 20 Go, ils sont éligibles à l’option 5G de B&you. Après avoir souscrit à l’abonnement (et seulement après), il faudra aller dans votre application Bouygues, puis dans l’onglet « Ma ligne », puis « Options », puis choisir l’« Option 5G ». Celle-ci coûte 3 euros par mois. Les forfaits vous reviennent donc au prix de 15,99 ou 10,99 euros par mois, avec une connexion encore plus rapide, ce qui en fera au passage les forfaits 5G les moins chers du marché.

20 Go à 4,99 euros, une offre imbattable

Enfin, Bouygues Télécom propose un troisième forfait à tout petit prix jusqu’à ce soir : le forfait 20 Go à 4,99 euros par mois seulement. A ce prix-là, ce forfait est tout simplement imbattable ! Rien ne sert de payer pour quelque chose dont vous n’avez pas l’usage. C’est une solution qui est justement prévue pour ceux qui consomment moins de données mobiles, soit parce qu’ils sont très régulièrement connectés en Wi-Fi, soit parce qu’ils surfent peu depuis leur téléphone.

Dans le détail, ce forfait à moins de 5 euros vous donne droit aux appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM ainsi qu’à 20 Go de 4G comme son nom l’indiquent. Dans l’Union européenne, vous profitez de 12 Go de data dans l’UE avec les mêmes conditions que les précédents forfaits. La seule subtilité est que les MMS seront décomptés de l’enveloppe quand vous voyagerez. Cela ne changera pas grand-chose en pratique. Cette offre ne sera en revanche pas compatible 5G.

Autre élément intéressant à noter sur cette offre à petit prix est qu’elle est disponible en version bloquée. Avec cette dernière, pas de mauvaise surprise si vous choisissez ce forfait pour votre ado qui ne pourra pas consommer plus que les 20 Go de données alloués mensuellement. Impossible de voir les factures s’envoler avec cette option. Sachez toutefois que vous pouvez acheter des recharges 4G si vous avez besoin ponctuellement d’un peu plus de données.

Des offres à durée — très — limitées

Peu importe ce que vous choisissez, B&You frappe fort en tout cas fort avec des forfaits mobile au rapport qualité-prix rarement vu sur le marché. Pour rappel, les forfaits 60 Go et 140 Go ne seront plus disponibles à compter de ce soir soir. Ces offres n’ayant jamais été vues auparavant, on ne sait absolument pas si Bouygues Telecom les re-proposera un jour. Si ce n’est pas le cas, il serait dommage de passer à côté. On vous conseille donc de vous dépêcher si vous souhaitez en profiter.

