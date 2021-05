Withings Body Cardio, la première balance qui révèle le véritable âge artériel

Withings vient d'enrichir sa balance connectée, Body Cardio, d’un nouvel indice de santé cardiovasculaire : Age Vasculaire. Cette nouvelle fonctionnalité, véritable première mondiale, développée avec des cardiologues de premier ordre, fournit aux utilisateurs une évaluation quotidienne et facile à comprendre de leur santé artérielle.

© Withings

D’une simple pesée, les utilisateurs peuvent avoir une estimation de leur âge artériel, basé sur une comparaison aux mesures des autres utilisateurs de leur tranche d’âge, afin de voir s’il est optimal, normal ou non optimal. IMC, analyse corporelle complète, mesure de la fréquence cardiaque et maintenant évaluation de l’âge vasculaire, Body Cardio transforme la pesée matinale en un véritable geste « santé ».

Une meilleure prévention de la santé cardiovasculaire, à domicile, un enjeu de santé publique

Avec l’Age Vasculaire, Withings a créé un indice facilement compréhensible pour aider les utilisateurs à mieux appréhender leur santé et les aider à adopter une bonne hygiène de vie. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, elles sont, en effet, responsables de 17,9 millions de morts dans le monde chaque année, soit 31% des décès. En France, les pathologies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité, juste après le cancer et sont à l’origine d’environ 150 000 morts par an et 400 décès par jour. La possibilité de surveiller sa santé cardiovasculaire à la maison, avec des données de qualités médicale, est donc un véritable enjeu de santé publique.

Déterminer l’âge vasculaire

Age Vasculaire est basé sur la vitesse d’onde de pouls (VOP), une mesure de la rigidité artérielle qui est un indicateur clé de la santé cardiaque. Fréquemment utilisé dans la médecine clinique, il permet, en effet, de détecter, en amont, les premiers signes associés aux incidents cardiaques et des problèmes de santé tels que l’hypertension, un taux de cholestérol élevé, une défaillance organique, une fonction cognitive réduite, la maladie d’Alzheimer, le risque d’accident vasculaire cérébral et la crise cardiaque.

La VOP correspond à la vitesse à laquelle les vibrations générées par les battements du cœur se propagent le long de l’artère aorte et de l’arbre artériel. Pour la déterminer, Body Cardio calcule le temps qu’il faut à l’onde de pouls pour aller de l’aorte dans le cœur jusqu’aux vaisseaux sanguins dans les pieds à l’aide des technologies de balistocardiographie et de pléthysmographie par impédance.

Lancée en 2016 et ayant déjà permis d’effectuer plus de 80 millions de mesures, Body Cardio permet à Withings de disposer aujourd’hui de l’une des plus grandes bases de données de VOP au monde. Celle-ci a, en plus, l’avantage d’être très représentative de la population générale. Pour déterminer l’âge vasculaire, l’algorithme de Withings analyse la mesure de la VOP d’une personne par rapport aux mesures des autres utilisateurs de sa tranche d’âge et de ses caractéristiques physiques. L’Age Vasculaire permet de connaître l’âge réel de ses artères (+/- par rapport à l’âge chronologique de la personne) mais aussi de savoir si celui-ci est optimal, normal ou non optimal. L’algorithme a été développé avec le Professeur Stéphane Laurent, cardiologue renommé de l’Hôpital Européen Georges Pompidou, à l’origine de nombreuses publications dans la médecine clinique.

L’importance de l’âge vasculaire

Les artères vieillissent généralement plus lentement que le reste du corps. Elles peuvent cependant vieillir plus rapidement lorsqu’elles sont constamment affectées par des éléments néfastes comme la fumée de cigarettes ou des aliments riches en acides gras saturés et trans. Si l’âge vasculaire est nettement supérieur à l’âge réel d’une personne, celle-ci encourt un plus grand risque de développer des problèmes cardiovasculaires ultérieurement. Souvent utilisée comme outil de bien-être, l’âge vasculaire est une donnée reconnue par la communauté scientifique.

La fonction Age Vasculaire de Withings permet d’obtenir des bilans cardiovasculaires en moins de 30 secondes grâce à une mesure facile à comprendre et à suivre dans le temps. Pour un aperçu rapide, lors de la pesée, l’écran de Body Cardio affiche la condition de la personne : âge vasculaire optimal, normal, ou non optimal. L’application Health Mate de Withings affiche des informations supplémentaires telles que l’âge vasculaire, et des conseils d’exercices et de nutrition pour améliorer sa santé cardiovasculaire.

La Body Cardio de Withings rassemble les fonctionnalités les plus avancées sur le marché pour aider les gens à atteindre leurs objectifs de maintien et de perte de poids. En plus du poids et de l’IMC, Body Cardio analyse la composition corporelle (pourcentage de graisse, de muscle, d’eau et de masse osseuse) de l’utilisateur grâce à une technique scientifique appelée impédance biométrique. Elle mesure également sa fréquence cardiaque à chaque pesée.

La Body Cardio peut se synchroniser via Bluetooth et Wi-Fi. Ses fonctionnalités avancées incluent également la reconnaissance automatique de 8 utilisateurs d’une même famille, un mode grossesse, et une batterie rechargeable dotée d’une autonomie allant jusqu’à 1 an.