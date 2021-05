Tile s’associe à Amazon pour rivaliser avec l’AirTag d’Apple

Conscient de la force de frappe du AirTag grâce au réseau Localiser d’Apple, Tile s’associe à Amazon pour profiter de son réseau Sidewalk.

Comme à chaque lancement d’un nouveau produit chez Apple, l’AirTag a énormément fait parler de lui. Pourtant, ce type de produit existait depuis bien longtemps chez la concurrence, incarnée notamment par l’américain Tile, leader sur le secteur de la balise bluetooth LE. Lors d’une interview, le boss de la marque a expliqué qu’il ne voit pas d’un très bon oeil ce lancement, et s’estime désavantagé face au AirTag.

Néanmoins, Tile ne compte pas rester les bras croisés en attendant qu’Apple grignote peu à peu ses parts de marché. L’expert américain de la balise de localisation vient en effet de nouer un partenariat d’ampleur avec un autre GAFAM, Amazon, avec l’AirTag d’Apple dans le viseur.

Le réseau Sidewalk pour concurrencer Localiser d’Apple

Si l’AirTag bénéficie du réseau Localiser d’Apple, qui met à profit plus d’un milliard d’appareils de la marque en circulation dans le monde, Tile repose quant à lui sur son unique base d’utilisateurs, forcément bien plus restreinte. Le partenariat entre Tile et Amazon vise donc à compenser ce défaut vis-à-vis du produit d’Apple.

À compter du 14 juin prochain, Tile pourra ainsi compter sur Sidewalk, un réseau d’objets connectés mis sur pied par Amazon. Celui-ci, actuellement mis à profit par les caméras Ring de l’entreprise fondée par Jeff Bezos, repose sur le Bluetooth LE et la connexion cellulaire afin de connecter des objets entre eux lorsque ceux-ci n’ont pas accès à un réseau WiFi.

Sidewalk permettra à Tile d’étendre drastiquement la couverture de son propre réseau localiser afin de permettre aux propriétaires de balises de la marque de les retrouver plus facilement. Grâce à ce partenariat entre les deux firmes, les balises Tile se doteront également de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de les faire sonner en faisant appel à Alexa, par exemple.