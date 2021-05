Plume, le cahier de vacances pour auteurs en herbe

Disponible en précommande sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ce cahier de vacances d’un nouveau genre propose aux jeunes écrivains en herbe de construire leurs propres histoires à travers l’écriture.

© Plume

Bien loin des traditionnels cahiers de vacances barbants dont on remplissait laborieusement les trois premières pages avant de l’abandonner dans un tiroir, Plume réinvente le genre, en proposant aux plus jeunes de se rêver écrivains et écrivaines. Pensé pour les enfants entre 7 et 13 ans, ce coffret de vacances se décline en plusieurs activités thématiques ayant pour objectif de “développer le goût de l’écriture”. Il comprend notamment un jeu de cartes pour apprendre l’histoire de l’écriture, un journal de bord, des planches d’autocollants, un crédit d’impression pour éditer son propre livre, ainsi que l’accès à une trame d’histoire à coécrire en ligne.

40 récits disponibles

Au travers de sept chapitres, l’enfant pourra ainsi devenir auteur de sa propre histoire, et faire avancer le récit d’une des 40 aventures accessibles en ligne, en fonction de son âge et de ses centres d’intérêt. À noter que chaque texte écrit fera l’objet d’une correction individuelle pour l’aider à progresser. Une fois l’écriture terminée, les écrivains et écrivaines en herbe recevront directement par la Poste un exemplaire imprimé de leur ouvrage.

Disponible depuis aujourd’hui en prévente sur la plateforme de financement participatif Ulule, Plume sera accessible à partir du 12 juin prochain dans les magasins participants. Chaque coffret sera proposé au prix de 24,90€, et se déclinera selon le moment de l’année, avec un exemplaire sur le thème des vacances, un sur la rentrée et un sur Noël. Inspiré de la pédagogie Montessori, Plume accompagne aussi les particuliers et les professionnels de l’éducation toute l’année dans des exercices d’écriture ludiques et pédagogiques. De quoi motiver les plus jeunes à reprendre le chemin de l’apprentissage malgré la situation sanitaire.