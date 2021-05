Facebook veut vous dissuader de partager un article sans l’avoir lu

Depuis déjà plusieurs mois, le réseau social Facebook s’est lancé dans une guerre ouverte contre les fake news — pourtant largement popularisées par la plateforme elle-même. En ligne de mire cette fois, la mauvaise habitude de certains internautes à partager un article sans même l’avoir lu. C’est donc sur Twitter que Facebook a pris la parole, en officialisant l’arrivée d’un nouvel outil destiné à “promouvoir un partage plus éclairé des articles d’actualité”. Concrètement, si un internaute souhaite partager un article sur son fil d’actualité ou en message privé sans même l’avoir ouvert, une fenêtre contextuelle apparaîtra, afin de l’encourager “à l’ouvrir et à le lire avant de le partager avec d’autres personnes”.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg

