Le prochain PSVR devrait avoir une technologie de “eye tracking”

Si Sony n’a encore rien confirmé, le PSVR nouvelle génération se précise un peu plus en termes de technologies et fonctionnalités.

© Jens Kreuter / Unsplash

Cela fait quelques semaines que Sony a annoncé le développement d’un nouveau casque PSVR dernière génération, afin de matcher avec la PlayStation 5 et ses nouveaux accessoires. D’après les dernières rumeurs, relayées par UploadVR, il semblerait que le prochain casque de Sony devrait se doter de plusieurs technologies intéressantes. Si l’on savait déjà que les manettes utiliseront les gâchettes adaptatives et les retours haptiques de la DualSense, le casque devrait quant à lui utiliser l’eye tracking, une résolution en 4K ainsi que des retours haptiques.

UploadVR a précisé que chaque œil possèderait une résolution de 2000x2040p, proposant donc une résolution de 4000x2040p en combinant les deux yeux. Si cela est déjà une nette amélioration par rapport au PSVR actuel, qui possède une résolution de 960x1080p par œil, c’est également un atout par rapport à la concurrence. En effet, l’Oculus Quest 2 de Facebook possède une résolution de 1832x1920p, soit légèrement en dessous de ce que devrait proposer Sony.

En ce qui concerne la technologie de l’eye tracking, cela serait un réel avantage qui démarquerait Sony de ses concurrents. Cette technologie pourrait à la fois servir à créer des avatars plus réalistes, qui réagissent fidèlement à vos mouvements, et à optimiser au maximum la résolution de l’image dans le casque. En effet, celui-ci pourrait adapter la résolution de l’image en fonction de l’endroit où vous regardez, floutant ainsi votre vision périphérique. De plus, le casque devrait utiliser une technologie de repérage avec des caméras directement montées sur le casque, afin qu’il puisse vous situer dans la pièce.

Toutes ces fonctionnalités n’ont pas encore été confirmées par Sony, mais elles pourraient réellement changer la donne sur certains points. Cependant, il ne faut pas oublier que, contrairement au Quest 2, le prochain PSVR devra être connecté avec un câble à la PS5, que l’on imagine bien être un câble USB-C puisque que la console possède justement l’un de ces ports.