Apple TV+ dévoile la bande-annonce de Lisey’s Story par Stephen King

Stephen King n’a pas fini de nous faire frissonner. Le romancier derrière « ça » collabore avec Apple TV+ pour Lisey’s Story, l’adaptation de son roman éponyme.

L’univers de Stephen King va une nouvelle fois envahir nos écrans. Le romancier s’apprête à dévoiler Lisey’s Story, une série adaptée de son roman éponyme. Ce thriller suit Lisey Landon, deux ans après la mort de son mari, Scott Landon, un célèbre romancier. Une série de manifestations troublantes fait resurgir chez elle des souvenirs de son union avec Scott, qui étaient jusqu’ici enfouis. Elle se retrouve alors plongée dans un étrange jeu de piste, laissé sur le bureau de son défunt époux.

Pour développer cette nouvelle production, Apple TV+ a fait appel au romancier. Il est à l’écriture des huit épisodes de cette première saison. La production est quant à elle assurée par J.J. Abrams grâce à sa société Bad Robot. Derrière la caméra, c’est le réalisateur Pablo Larrain qui s’y collera. Le cinéaste chilien signera ici sa seconde série, plus de dix ans après avoir réalisé Profugos pour HBO. Au casting, on retrouvera Julianne Moore (Le Fugitif) dans la peau du personnage principal. L’actrice donnera la réplique à Clive Owen (The Knick), Joan Allen (Room) et Dane DeHaan (The Amazing Spider-Man). Sung Kang (Power) sera également de partie.

40 millions d’abonnés en 2020

Lancé en 2019, Apple TV+ peine à s’imposer dans le panorama des offres SVOD. Il faut dire que la plateforme mise sur une stratégie inédite, en n’ajoutant que des contenus inédits à son catalogue. Pour autant, la pomme fait son petit bout de chemin et aurait atteint la barre de 40 millions d’abonnés en 2020. Selon l’étude de Statista, Apple TV+ enregistre une croissance significative pour l’année 2020 puisqu’elle affichait 33,6 millions d’abonnés à la fin 2019. Des chiffres encourageants donc, mais qui sont à nuancer. Selon le cabinet MoffetNathan, 62 % des utilisateurs d’Apple TV+ ne paient pas leur abonnement. Ils bénéficient pour la plupart d’un an d’abonnement gratuit, offert après l’achat d’un nouveau produit de la marque comme les iPhones et les Macbook. A titre de comparaison, Disney+ qui a été lancée à la même période, compte déjà plus de 100 millions d’abonnés payants. Reste à voir désormais si des productions comme Lisey’s Story attireront de nouveaux utilisateurs. Au vu de la popularité du romancier, on gagera que oui.

Lisey’s Story sera diffusée à partir du 4 juin prochain, avec deux épisodes au lancement. Ensuite, elle continuera à un rythme hebdomadaire pendant six semaines.