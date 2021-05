Voici le HTC Vive Pro 2, le casque VR à l’affichage ultime

Au cours de sa conférence ViveCon, HTC dévoile le Vive Pro 2, son nouveau fleuron pour une expérience encore plus immersive.

© HTC

Après des mois de rumeurs et d’intenses semaines teasing, HTC vient enfin de dévoiler son nouveau casque de réalité virtuelle haut de gamme à l’occasion de l’ouverture de la ViveCon. Voici le HTC Vive Pro 2, et il a de grands arguments à faire valoir.

Écrans 5K et 120 Hz !

Côté design, peu de changement par rapport à la première itération du casque. On retrouve son look si particulier, son système d’attache mettant à profit un ajustement à l’arrière et une bande élastique au-dessus du crâne, et un système audio 3D certifié Hi-Res Audio. C’est plutôt à l’intérieur du Vive Pro 2 qu’il faudra y chercher les nouveautés.

Premièrement, les écrans troquent l’OLED pour des panneaux LCD RGB. Si vous n’êtes pas familier avec les casques VR, cela peut sembler être un retour en arrière, mais c’est au contraire bien mieux adapté à la réalité virtuelle. De plus, ces écrans affichent une définition au-delà des attentes : 2 448 x 2 448 pixels par oeil. De ce fait, le HTC Vive Pro 2 devient le casque VR à l’affichage le mieux défini du marché.

Pour couronner le tout, le taux de rafraîchissement monte dorénavant à 120 Hz. Pour cela, HTC a collaboré avec les principaux fabricants de cartes graphiques afin de tirer parti du Display Stream Compression, qui permettra de gagner en fluidité sans perte de qualité via son port DisplayPort. HTC intègre également de nouvelles optiques permettant de rendre l’image parfaitement nette sur l’entièreté du champ de vision, qui passe quant à lui de 110° à 120°.

Tous les accessoires SteamVR déjà sortis seront compatibles avec cette nouvelle version, annonce la marque. De ce fait, pour les anciens utilisateurs, le casque sera vendu seul au prix de 739€ en précommande et 799€ passé le 4 juin, date de sa sortie. Un pack contenant le casque, deux manettes Vive Wands et deux stations sera également disponible à cette date, au prix de 1 399€.