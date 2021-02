Apple TV+ dévoile ses prochaines séries originales

Lors de la conférence de Presse de la Television Critics Association Apple a dévoilé ses prochaines productions audiovisuelles. La plateforme de streaming prévoit plusieurs séries, qui seront diffusées dans les prochains mois.

Apple TV+ va élargir son offre, avec de nouveaux films et séries. À l’occasion de la conférence de Presse de la Télévision Critics Association, la plateforme a donné un premier aperçu de ses nouvelles productions. On retrouvera notamment la série Mythic Quest, pour une deuxième saison.

Mythic Quest (saison 2) – mai 2021

En 2020, Apple diffusait l’une de ses premières comédies originales. Mythic Quest promettait d’explorer l’univers du travail, dans un studio chargé du développement d’un jeu vidéo. Un an plus tard, les héros de Mythic Quest seront de retour pour une nouvelle salve d’épisode. Dès le mois de mai prochain, il sera possible de découvrir la seconde saison de la série de Rob McElhenney et Megan Ganz. Au casting, on retrouvera Rob McElhenney dans le rôle de Ian Grimm, Danny Pudi dans celui de Brad et Charlotte Nicdao dans celui de Poppy. Alors que le confinement vient de prendre fin, tous les employés sont de retour au bureau. Essayant de tirer parti du succès de Raven’s Banquet, Ian se prépare au lancement d’une nouvelle extension épique. Mais il doit composer avec Poppy, récemment promue au rang de co-directrice créative.

The Mosquito Coast (saison 1) – 30 avril 2021

Apple TV+ va adapter les romans de Paul Theroux : Mosquito Coast. La série de Neil Cross suivra les aventures d’un père de famille, déçu par les États-Unis, qui décide d’emmener sa famille en Amérique latine pour faire fortune. Au casting, on retrouvera Justin Theroux dans la peau d’Allie. Ce dernier n’est autre que le neveu de l’auteur. Il fera face à Melissa George (The Eddy), Gabriel Bateman (Child’s Play : la poupée du mal) et Logan Polish.

Lisey’s Story ( saison 1 ) – bientôt

L’imaginaire de Stephen King va de nouveau être au cœur d’une production audiovisuelle. Cette fois-ci Apple s’attaque à Histoire de Lisey, un roman d’horreur paru en 2006 aux États-Unis. Il raconte l’histoire de la veuve d’un écrivain qui doit affronter la maladie de sa sœur et le harcèlement dont elle est victime. Elle se retrouve plongée dans un étrange jeu de piste, laissé sur le bureau de son défunt époux. La série écrite, par le romancier lui-même, pourra compter sur un casting 5 étoiles. Ainsi, le personnage principal sera incarné par nul autre que Julianne Moore (Le Fugitif). L’actrice donnera la réplique à Clive Owen (The Knick), Joan Allen (Room) et Dane DeHaan (The Amazing Spider-Man). Sung Kang (Power) sera également de partie. À la réalisation, c’est Pablo Larrain qui officiera, en collaboration avec la société de production de J.J Abram : Bad Robot.

Physical (saison 1 ) – cet été

« Dans les années 80, sur la côte californienne, une femme au foyer dépressive retrouve l’énergie physique et mentale grâce à la pratique en vogue de l’aérobic. » C’est le synopsis de la nouvelle série dramatique d’Apple TV+. Dirigée par Annie Weisman, scénariste de certains épisodes de The Bold Type, Physical mettra en vedette Rose Byrne (Spy). L’actrice donnera la réplique à Paul Sparks (Castle Rock), Rory Scovel (I feel Pretty) et Lou Taylor Pucci (You).