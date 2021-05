Genshin Impact : la MAJ 1.6 fuite, et dévoile de nouveaux contenus

Il y a tout juste deux semaines, Mihoyo levait le voile sur la mise à jour 1.5 de Genshin Impact. Un patch conséquent, puisqu’en plus des nouveaux personnages de Yanfei et Eula (prévue plus tard dans le mois), les joueurs ont pu s’adonner au très attendu housing, permettant de construire son propre village à l’intérieur de la Sérinithéière. Dans les semaines à venir, Mihoyo devrait encore gâter les voyageurs et voyageuses de Teyvat, puisque si l’on en croit les dernières fuites provenant des dataminers et de sources internes, la mise à jour 1.6 devrait, elle aussi, se révéler plutôt conséquente.

Qui dit mise à jour dit nouveau personnage. Pour la 1.6, les joueurs pourront vraisemblablement découvrir le cinq étoiles Kazuha, un épéiste à une main maîtrisant l’élément Anémo. Bien que ce dernier n’ait encore fait l’objet d’aucune confirmation de la part du studio chinois, le personnage est déjà disponible dans le code du jeu, et a d’ailleurs permis à quelques dataminers pressés d’essayer son kit d’attaques et de compétences.

I redid the entire footage. Apologies for the mistakes and missing stuff on the earlier videos.

Due to Twitter length limit I have to split it in two tweets.

You can view the full video here too: https://t.co/MA7EHtobo2 pic.twitter.com/J3HFiktaQk

— Dimbreath (@dimbreath) April 28, 2021