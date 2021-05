Antivax, VPN, blob… Les nouveaux mots de langue française sont arrivés !

Comme chaque année, le Robert a présenté les nouveaux mots et noms propres qui rejoignent officiellement la langue française. Sans surprise, on y retrouve bons nombres d’entrées relatives au covid.

© © Publicdomainpictures via Pixabay

Les nouveaux mots de la langue française sont arrivés, et comme chaque année, on retrouve quelques jolies pépites. Pour cette cuvée 2022, c’est sans grande surprise le virus du SARS-COV-2 qui s’est vu attribuer tous les honneurs. On retrouve ainsi les mots bobologie, antivaccin (aussi abrégé antivax), déconfinement (et son équivalent verbal déconfiner), distanciel, vaccinodrome ou encore téléconsultation. Le mot covid fait lui aussi son entrée au dictionnaire papier, et si vous espériez voir les spécialistes linguistiques trancher une bonne fois pour toutes quant à son genre, c’est raté. Si les éditions Robert admettent que le mot est souvent désigné au masculin, le terme “covid” pourra donc officiellement être utilisé au féminin, conformément aux recommandations de L’Académie française et l’Office québécois de la langue française, qui estiment que l’abréviation COronaVIrus Disease fait bien référence à la locution “disease” (maladie, féminin en français).

Comme chaque année, les domaines technologiques et scientifiques occupent une place de choix parmi les nouveaux mots du Robert. En plus des nombreuses nouvelles itérations liées au covid, on y retrouve notamment les mots vlog (et vlogeur.euse), fintech, biotech, autotune ou encore pseudonymat et VPN. Le blob, cet organisme unicellulaire doué d’intelligence fait lui aussi son arrivée au dictionnaire.

Tech, BD et société

L’écriture inclusive a beau affoler les débats, ce n’est pas encore cette année que le terme, pourtant présent au dictionnaire depuis 2018 sera adoubée par la langue française. Le Robert opère cependant un (petit) pas vers l’inclusion cette année, en introduisant dans ses pages les mots intersectionnalité, transidentité, silencier et validisme. Les mots frugalisme, DIY et déconsommation entrent eux aussi dans la longue liste de nouveaux termes validés par le dictionnaire.

Côté noms propres, le 47e président américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris intègrent eux aussi le Robert, de même que le Premier ministre français Jean Castex. Cette année, littérature et bande dessinée étaient à l’honneur, puisque parmi les nouvelles entrées de ce cru 2022, on retrouve l’auteur de Game of Thrones George R. R. Martins, ainsi que la poétesse américaine Louise Glück, sacrée Prix Nobel de littérature en 2020. Le géant du comics Allan Moore trouve lui aussi sa place, aux côtés de la Française Pénélope Bagieu. On y retrouve enfin le prolifique auteur de Dragon Ball, Akira Toriyama.