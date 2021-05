Destiny 2 : le cross-play disponible quelques mois à l’avance

C’est un peu Noël avant l’heure pour les joueurs de Destiny 2 puisque que le cross-play n’était pas attendu avant l’automne 2021.

© Bungie Studios

Destiny 2, un jeu de rôle massivement multijoueur, n’a jamais été plus multijoueur qu’il ne l’est aujourd’hui. En effet, avant une récente mise à jour, Destiny 2 n’avait pas la capacité de rassembler tous les joueurs provenant de différentes plateformes, alors même qu’il est disponible sur PC et plusieurs consoles. Cependant, Bungie vient d’activer la prise en charge du cross-play sur le jeu, permettant à n’importe qui de jouer avec n’importe quel autre joueur, quelle que soit la plateforme !

Bonne nouvelle ou simple erreur ?

Lors de sa sortie, on ne savait pas si cette activation du cross-play était accidentelle ou volontaire, puisqu’aucune annonce n’avait été faite de la part de Bungie ou d’Activision. De plus, cette mise à jour n’était pas attendu avant cet automne. Ce qui mis la puce à l’oreille des joueurs est l’apparition sur les serveurs de jeu Stadia de joueurs ayant des noms d’utilisateurs qui ne se conforment pas aux règles du service de cloud gaming de Google. De plus, ils auraient pu voir leurs amis jouant sur d’autres plateformes telles que Steam ou GeForce Now de Nvidia.

Cependant, quelques bugs ont été rencontrés. Certaines fonctionnalités manquent à l’appel telles que les invitations cross-plateformes. On peut donc se poser la question de la légitimité de la fonctionnalité ainsi que de sa mise en œuvre volontaire. L’on pourrait également envisager que cela soit une version bêta de la fonctionnalité, disponible seulement en test sur certaines plateformes.

Par la suite, et à cause des nombreuses réactions de la part des joueurs, Bungie a confirmé qu’il s’agissait bien d’une erreur de leur part. La fonctionnalité sera retirée dans un patch correctif cette semaine. Dommage pour tous les joueurs, ils devront bien attendre cet automne comme prévu pour pouvoir profiter du cross-play.

