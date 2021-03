The Suicide Squad : bande-annonce déjantée pour le film de James Gunn

Dans quelques mois, The Suicide Squad fera son grand retour sur nos écrans. Le reboot du film de 2016 a été confié à James Gunn qui, désormais affranchi des restrictions de Disney en matière de violence, ne fera visiblement pas de concessions.

Le premier Suicide Squad était chaotique, et c’est peu de le dire. Pour autant, Warner Bros ne compte pas ranger toute la clique au placard puisque les studios s’apprêtent à dévoiler un nouvel opus de leurs aventures. Cette fois-ci, David Ayer a été mis sur la touche pour laisser la place à James Gunn. Preuve s’il en fallait une que DC envie le succès de la maison des idées sur le grand-écran, Warner Bros a débauché le réalisateur des deux opus de Les Gardiens de la Galaxie pour son nouveau film. Pour l’occasion, le cinéaste a fait appel à un tout nouveau casting, à quelques détails près. On retrouvera bien évidemment Margot Robbie dans la peau de Harley Quinn, Viola Davis dans celle de Amanda Waller, Joel Kinnaman dans le rôle du colonel Rick Flagg et enfin Jai Courtney dans celui de Captain Boomerang. Pour le reste, Will Smith, Jared Leto et Cara Delevingne ne seront pas de la partie. À la place, on retrouve Idris Elba dans le costume de Bloodsport, John Cena dans celui de Peace Maker et enfin David Dastmalchian en Polka-Dot Man.

Une relecture intégrale de l’intrigue

Exit les sorcières ancestrales et les démons issus des enfers, The Suicide Squad nous emmènera dans la prison de Belle Reve. Là-bas, les pires super-vilains sont prêts à tout pour sortir, même rejoindre une escouade pour le compte du gouvernement. Leur mission : traverser une île lointaine et bourrée d’ennemis. Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2 et Harley Quinn devront faire équipe pour espérer gagner. Cette bande-annonce nous montre l’équipe dans une mission de sauvetage. Explosives et endiablées, les premières images sont assez prometteuses. Le film, R-Rated, promet déjà de ne pas faire de concessions. Désormais affranchi de la politique de Disney en matière de violence, James Gunn pourrait faire des miracles. Pour s’en assurer, il faudra attendre le 29 juillet prochain dans les salles obscures.