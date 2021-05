Margot Robbie veut un film Harley Quinn et Poison Ivy

L'interprète d'Harley Quinn harcèle Warner Bros pour inclure Poison Ivy dans la DCEU. "Croyez-moi, je leur rebats les oreilles tout le temps."

Depuis Suicide Squad de David Ayer, sorti en 2016 sur nos écrans, Margot Robbie fait partie intégrante du DCEU. L’interprète d’Harley Quinn, qui s’est vue consacrer un film en 2020, espère bien revenir pour de nouvelles aventures, après le reboot de James Gunn. Pour autant, l’actrice australienne a une idée précise de la manière dont son personnage devra évoluer. Interrogée par Den of Geek, elle a confié vouloir voir Poison Ivy dans la suite des aventures de l’ex du Joker. Elle explique :

“Croyez-moi, je leur rebats les oreilles tout le temps. Ils doivent en avoir assez d’entendre ça, mais je suis très impatiente à l’idée de voir une relation Harley-Poison Ivy à l’écran. Ce serait tellement amusant. Alors je vais continuer de les harceler. Ne vous inquiétez pas.”

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la série animée des années 90 ou même les comics, Poison Ivy est un personnage récurrent de l’univers de Batman. Étudiante en botanique et en biochimie, Pamela Isley devient le cobaye de l’un de ses professeurs. Après avoir reçu plusieurs injections de poisons et de toxines, elle développe des capacités extraordinaires. Elle est acquiert une symbiose avec les plantes et peut les contrôler. Elle va rapidement devenir une ennemie de Batman et se bat contre les entreprises polluantes. Plus tard, elle développera une amitié forte avec Harley Quinn, avant que cette relation ne devienne amoureuse. Dans la série Harley Quinn, cette relation ambiguë dans les comics est pour la première fois mentionnée à l’écran.

Dans Birds of Prey 2 ?

Si Warner Bros consent à offrir un long-métrage à Poison Ivy, ce ne sera pas la première fois que l’héroïne débarque sur le grand écran. En 1997, elle était incarnée par Uma Thurman dans Batman & Robin. S’il paraît peu probable que Warner lui offre un long-métrage solo, on pourrait néanmoins s’attendre à la retrouver dans un second opus de Birds of Prey. Rappelons néanmoins que pour l’instant, Warner n’a pas confirmé le retour des héroïnes sur le grand écran. Il faut dire que le film de Cathy Yan est loin d’avoir fait l’unanimité auprès des fans. Le film a récolté seulement 201,8 millions de dollars au box-office, contre 746,6 millions pour Suicide Squad. Pour autant, Harley Quinn sera de retour cet été dans le reboot de James Gunn. Le film doit sortir sur nos écrans le 28 juillet prochain.