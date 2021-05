Apple Music : si vous souhaitez profiter de l’audio haute qualité, oubliez les AirPods

Apple Music a opéré sa mue, et proposera de l’audio sans compression à partir de juin. Néanmoins, ne comptez pas en profiter avec vos AirPods…

© Ervo Rocks / Unsplash

C’est un comble pour une marque qui met largement en avant son écosystème. Avec sa nouvelle offre HiFi pour Apple Music, la firme de Cupertino a rebattu les cartes dans le monde de la musique en streaming, en offrant un format Lossless (qualité CD, sans compression) sans frais supplémentaires, là où ses concurrents proposent généralement des offres dédiées facturées plus chères. Le problème, c’est qu’Apple a beau faire la promotion de l’audio haute qualité d’Apple Music, ses propres produits audio, les AirPods, ne pourront pas en profiter.

Pas d’audio Lossless pour les AirPods

Comme l’a confirmé un porte-parole d’Apple auprès de 9To5Mac, l’audio Lossless ne sera pas disponible en Bluetooth. De ce fait, les écouteurs de la marque ne sera pas compatibles, tout comme l’AirPods Max, malgré la présence d’une puce H1 ou W1. Pire encore, puisque le casque haut de gamme d’Apple ne pourra même pas en profiter en filaire grâce au câble Lightning vers jack disponible séparément au prix de 39€. Le Lossless d’Apple Music n’accepte en effet que les sources analogiques, et il faudra donc se munir d’un autre casque/écouteurs que ceux proposés par Apple pour y avoir droit. Notons que l’HomePod n’y aura pas le droit non plus.

Néanmoins, les produits d’Apple bénéficieront tout de même de certaines nouveautés d’Apple Music, dont le Dolby Atmos ainsi que l’audio spatial, qui seront bel et bien compatibles avec les AirPods ainsi que les casques Beats équipés d’une puce H1 ou W1. Malheureusement, il faudra se contenter d’une qualité AAC en 256 kbps au maximum.